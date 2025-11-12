Red Bull-Ford, lancio show a Detroit a metà gennaio

"Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Ford nel mondo della Formula Uno. Con oltre centoventicinque anni di tradizione, innovazione e assoluta dedizione alle prestazioni, Ford incarna lo stesso spirito competitivo che guida il nostro team. Questa partnership riunisce marchi globali uniti dall'amore per le corse e dall'impegno a superare i limiti. In qualità di membro della famiglia Red Bull e insieme ai nostri partner titolari Visa e Cash App vediamo enormi opportunità per unire le forze e connettersi con una nuova generazione di fans e mostrare il futuro delle prestazioni e della mobilità su un palcoscenico globale. Lanciare questa nuova era a Detroit, la città natale di Ford, lo rende ancora più speciale".