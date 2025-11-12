Logo SportMediaset

Formula 1
FORMULA 1

Red Bull-Ford, lancio show a Detroit a metà gennaio

L'accordo tra il team basato a Milton Keynes e l'Ovale Blu si estende anche al team satellite VISA Cash App Racin Bulls 

di Stefano Gatti
12 Nov 2025 - 13:19
© Oracle Red Bull Racing

© Oracle Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls lanceranno insieme le loro campagne di Formula Uno 2026 - l'alba di una nuova era nella locandina dell'evento - giovedì 15 gennaio 2026 Detroit, nel Michigan. Le due squadre si uniranno a Ford Racing per lanciare le rispettive livree per una nuova generazione di auto, introducendo anche Red Bull Ford Powertrains prima del suo debutto come produttore di power unit. Rendendo omaggio all'eredità di Ford, Red Bull ha scelto di presentare questa stagione storica a Detroit, celebrando una partnership che ha consegnato il primo propulsore Red Bull Ford Powertrains. Nel 2026, insieme a Ford, Red Bull entrerà in azione come produttore di power unit.

© Getty Images

© Getty Images

Laurent Mekies (CEO e Team Principal Oracle Red Bull Racing)

"Il lancio dell'era Red Bull Ford Powertrains rappresenta non solo un passo coraggioso verso il futuro, ma una potente espressione di ciò che è possibile quando l'ingegneria, l'innovazione e la passione di livello mondiale si uniscono. Vedere l'energia, la precisione e la scala dietro questo progetto è stimolante. È il culmine di diversi anni di collaborazione tra due grandi nomi del motorsport. Siamo incredibilmente entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, guidati dalla stessa determinazione ed eccellenza che contraddistingue sia Ford che Red Bull".

Jim Farley (Presidente e CEO Ford Motor Company) 

"Da quando abbiamo annunciato il nostro ritorno in F1 con Red Bull, il team Ford ha lavorato giorno e notte per prepararsi al 2026. Non si tratta solo di gare, ma di come utilizziamo le nostre conoscenze apprese dalla F.1 per migliorare le nostre auto e i nostri camion per i nostri clienti. Quello che impareremo insieme a Red Bull definirà le tecnologie del futuro e questo è ciò che mi entusiasma di più di questa relazione".

© Getty Images

© Getty Images

Peter Bayer (CEO Visa Cash App Racing Bulls)

"Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Ford nel mondo della Formula Uno. Con oltre centoventicinque anni di tradizione, innovazione e assoluta dedizione alle prestazioni, Ford incarna lo stesso spirito competitivo che guida il nostro team. Questa partnership riunisce marchi globali uniti dall'amore per le corse e dall'impegno a superare i limiti. In qualità di membro della famiglia Red Bull e insieme ai nostri partner titolari Visa e Cash App vediamo enormi opportunità per unire le forze e connettersi con una nuova generazione di fans e mostrare il futuro delle prestazioni e della mobilità su un palcoscenico globale. Lanciare questa nuova era a Detroit, la città natale di Ford, lo rende ancora più speciale". 

