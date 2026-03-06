verso milan-inter

Estupinan, 90' per prendersi il Milan: il primo derby è l'ultima possibilità

Le condizioni non ottimali di Bartesaghi e il ko di Gabbia spingono l'ex Brighton verso una maglia da titolare: l'occasione perfetta per il suo riscatto

06 Mar 2026 - 13:13
Se per Rafa Leao il derby di domenica è "vincere o morire", per lui sarà 'convincere o partire'. Stiamo parlando di Pervis Estupinan, che a causa dei problemi fisici di Bartesaghi (che comunque oggi si è allenato in gruppo) ma anche del ko di Matteo Gabbia, corre veloce verso una maglia da titolare per la super sfida di San Siro. Se anche infatti l'esterno classe 2005 dovesse essere convocato, l'assenza di difensori centrali in panchina (ci sarebbe il solo Odogu, che finora ha giocato 4 minuti in stagione) rende quasi nulle le speranze di vederlo titolare sulla fascia sinistra, che sarà dunque una questione affidata all'ex Brighton, arrivato in estate per circa 20 milioni col difficile compito di raccogliere l'eredità di Theo Hernandez

Le cose finora non sono certo andate come il Milan e il giocatore speravano: prestazioni negative ed errori grossolani gli hanno fatto presto perdere la titolarità e con il prosieguo della stagione l'ecuadoriano è gradualmente sparito dai radar di Massimiliano Allegri, che ora però è pronto a dargli (l'ultima?) grande possibilità. Novanta minuti per il riscatto, il primo derby (all'andata lo guardò dalla panchina) per prendersi finalmente il Diavolo e i primi applausi dei suoi tifosi.

Certo, il compito di contenere le offensive nerazzurre sulla fascia sinistra non è affatto semplice, ma gli ultimi spezzoni giocati dall'esterno danno fiducia all'ambiente e al tecnico, che è pronto ad affidarsi anche a lui per provare a riaprire un campionato che sembra ormai chiuso. Una partita per provare a convincere tutti e prendersi il Milan, l'occasione perfetta per il riscatto: se deluderà ancora, con ogni probabilità nella prossima stagione giocherà con un'altra maglia.

Sul derby l'ombra di... Valenti: solo l'Arsenal meglio dell'Inter sui corner e il Milan li soffre

pervis estupinan
milan
derby
davide bartesaghi

