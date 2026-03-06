Estupinan, 90' per prendersi il Milan: il primo derby è l'ultima possibilità

Se per Rafa Leao il derby di domenica è "vincere o morire", per lui sarà 'convincere o partire'. Stiamo parlando di Pervis Estupinan, che a causa dei problemi fisici di Bartesaghi (che comunque oggi si è allenato in gruppo) ma anche del ko di Matteo Gabbia, corre veloce verso una maglia da titolare per la super sfida di San Siro. Se anche infatti l'esterno classe 2005 dovesse essere convocato, l'assenza di difensori centrali in panchina (ci sarebbe il solo Odogu, che finora ha giocato 4 minuti in stagione) rende quasi nulle le speranze di vederlo titolare sulla fascia sinistra, che sarà dunque una questione affidata all'ex Brighton, arrivato in estate per circa 20 milioni col difficile compito di raccogliere l'eredità di Theo Hernandez.