Inzaghi: "Palermo sulla strada giusta, a Bari dobbiamo vincere"

"Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa, a Chiavari. Da quel momento sono cambiate molte cose, ho preso decisioni drastiche e abbiamo fatto 19 punti, crescendo di partita in partita. Domani dobbiamo vincere, non faccio più distinzione tra casa e trasferta". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di calcio contro il Bari, in programma alle 20.30 allo stadio San Nicola e valida per ventiduesima giornata del campionato di Serie B. "Siamo sulla strada giusta - ha aggiunto -. Non so dove arriveremo, ma stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano se non ci faremo male da soli commettendo gli errori del passato. Il calciomercato mi interessa poco perché siamo forti. Se ci sarà qualche rinforzo da fare la società non si farà trovare impreparata".