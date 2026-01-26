Red Bull e Mercedes brillano al via di Barcellona, martedì debuttano Ferrari e McLaren
Lo Shakedown Test catalano è partito con Hadjar, Russell e Antonelli subito protagonistidi Stefano Gatti
© Mercedes AMG Petronas F1 Team
Sette squadre in pista nella giornata inaugurale dello Shakedown Test di Barcellona che prosegue fino a venerdì 30 gennaio. A rompere il ghiaccio sono state Mercedes, Red Bull, Alpine, Racing Bulls, Haas e le new entry Audi e Cadillac. Ogni squadra ha a disposizione un massimo di tre giorni di test sull'asfalto catalano. Martedì 27 lasceranno per la prima volta la corsia box le nuove monoposto di Ferrari e McLaren. Ancora incerto il programma di lavoro Aston Martin, che dovrebbe girare solo da giovedì 29 e quindi per due giorni al massimo: un intoppo non da poco il team che ha per Team Principal Adrian Newey. Del tutto assente invece a Barcellona (come già annunciato venerdì scorso) Williams Racing: la FW48 destinata a Carlos Sainz e Alexander Albon ha fallito il crash test FIA e si unirà al gruppo solo a partire dalla prima delle due sessioni di test di Sakhir (Bahrain) nel mese di febbraio.
© Mercedes AMG Petronas F1 Team
Nella prima giornata di azione Andrea Kimi Antonelli è stato il primo ad entrare in pista al volante della W17 che il diciannovenne italiano ha poi ceduto al compagno di squadra George Russell dopo la pausa pranzo. Antonelli si è alternato con Isack Hadjar (che ha portato al debutto la Red Bull RB22) ai vertici della classifica ufficiosa dei tempi. Ricordiamo infatti che la cinque giorni di Barcellona si svolge a porte chiuse e che i test ufficiali saranno solo quelli in programma a Sakhir nel mese di febbraio: da mercoledì 11 a venerdì 13 e poi da mercoledì 18 a venerdì 20. A fine giornata il miglior tempo lo ha fatto segnare Hadjar che grazie ad un guizzo finale che - in una sessione pomeridiana dedicata da molti ai long run - si è messo dietro le due Mercedes di Russell e Antonelli. Un minuto, 18 secondi e 452 millesimi il tempo "stampato" dal pilota franco-algerino compagno di squadra di Max Verstappen. A titolo puramente indicativo ricordiamo che la pole position fatta segnare da Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna del 2025 (fine maggio) era stata di un minuto, 11 secondi e 546 millesimi.
© f1.com
Valtteri Bottas ha così riassunto la sua prima giornata al volante della Cadillac-Ferrari dopo un 2025 di pausa trascorso (anche) a fare da "chioccia" al nostro Antonelli: "La nostra priorità al momento è fare più giri ogni giorno. Oggi credo di averne fatti un po' più di una trentina, alcuni dei quali però solo installation laps e cose del genere. Dobbiamo fare più giri veri e accumulare chilometri, così da poterci presentare con un pacchetto affidabile alla prima gara."