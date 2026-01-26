Red Bull e Mercedes brillano al via di Barcellona, martedì debuttano Ferrari e McLaren

Nella prima giornata di azione Andrea Kimi Antonelli è stato il primo ad entrare in pista al volante della W17 che il diciannovenne italiano ha poi ceduto al compagno di squadra George Russell dopo la pausa pranzo. Antonelli si è alternato con Isack Hadjar (che ha portato al debutto la Red Bull RB22) ai vertici della classifica ufficiosa dei tempi. Ricordiamo infatti che la cinque giorni di Barcellona si svolge a porte chiuse e che i test ufficiali saranno solo quelli in programma a Sakhir nel mese di febbraio: da mercoledì 11 a venerdì 13 e poi da mercoledì 18 a venerdì 20. A fine giornata il miglior tempo lo ha fatto segnare Hadjar che grazie ad un guizzo finale che - in una sessione pomeridiana dedicata da molti ai long run - si è messo dietro le due Mercedes di Russell e Antonelli. Un minuto, 18 secondi e 452 millesimi il tempo "stampato" dal pilota franco-algerino compagno di squadra di Max Verstappen. A titolo puramente indicativo ricordiamo che la pole position fatta segnare da Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna del 2025 (fine maggio) era stata di un minuto, 11 secondi e 546 millesimi.