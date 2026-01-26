FORMULA 1

Red Bull e Mercedes brillano al via di Barcellona, martedì debuttano Ferrari e McLaren

Lo Shakedown Test catalano è partito con Hadjar, Russell e Antonelli subito protagonisti

di Stefano Gatti
26 Gen 2026 - 17:57
© Mercedes AMG Petronas F1 Team

© Mercedes AMG Petronas F1 Team

Sette squadre in pista nella giornata inaugurale dello Shakedown Test di Barcellona che prosegue fino a venerdì 30 gennaio.  A rompere il ghiaccio sono state Mercedes, Red Bull, Alpine, Racing Bulls, Haas e le new entry Audi e Cadillac. Ogni squadra ha a disposizione un massimo di tre giorni di test sull'asfalto catalano. Martedì 27 lasceranno per la prima volta la corsia box le nuove monoposto di Ferrari e McLaren. Ancora incerto il programma di lavoro Aston Martin, che dovrebbe girare solo da giovedì 29 e quindi per due giorni al massimo: un intoppo non da poco il team che ha per Team Principal Adrian Newey. Del tutto assente invece a Barcellona (come già annunciato venerdì scorso) Williams Racing: la FW48 destinata a Carlos Sainz e Alexander Albon ha fallito il crash test FIA e si unirà al gruppo solo a partire dalla prima delle due sessioni di test di Sakhir (Bahrain) nel mese di febbraio.

© Mercedes AMG Petronas F1 Team

© Mercedes AMG Petronas F1 Team

Nella prima giornata di azione Andrea Kimi Antonelli è stato il primo ad entrare in pista al volante della W17 che il diciannovenne italiano ha poi ceduto al compagno di squadra George Russell dopo la pausa pranzo. Antonelli si è alternato con Isack Hadjar (che ha portato al debutto la Red Bull RB22) ai vertici della classifica ufficiosa dei tempi. Ricordiamo infatti che la cinque giorni di Barcellona si svolge a porte chiuse e che i test ufficiali saranno solo quelli in programma a Sakhir nel mese di febbraio: da mercoledì 11 a venerdì 13 e poi da mercoledì 18 a venerdì 20. A fine giornata il miglior tempo lo ha fatto segnare Hadjar che grazie ad un guizzo finale che - in una sessione pomeridiana dedicata da molti ai long run - si è messo dietro le due Mercedes di Russell e Antonelli.  Un minuto, 18 secondi e 452 millesimi il tempo "stampato" dal pilota franco-algerino compagno di squadra di Max Verstappen. A titolo puramente indicativo ricordiamo che la pole position fatta segnare da Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna del 2025 (fine maggio) era stata di un minuto, 11 secondi e 546 millesimi.

© f1.com

© f1.com

Valtteri Bottas ha così riassunto la sua prima giornata al volante della Cadillac-Ferrari dopo un 2025 di pausa trascorso (anche) a fare da "chioccia" al nostro Antonelli: "La nostra priorità al momento è fare più giri ogni giorno. Oggi credo di averne fatti un po' più di una trentina, alcuni dei quali però solo installation laps e cose del genere. Dobbiamo fare più giri veri e accumulare chilometri, così da poterci presentare con un pacchetto affidabile alla prima gara."

formula 1
shakedown
shakedown test
barcellona
red bull
mercedes
via
martedi
ferrari
mclaren

Ultimi video

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

I più visti di Formula 1

Schumacher, importanti novità sulle condizioni di salute: Michael non è più a letto

Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton

DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

Ferrari svela la SF-26: ecco le foto ufficiali e la scheda tecnica

Leclerc: "Sfida complessa e stimolante". Hamilton: "Centrale il ruolo del pilota"

Al via a Barcellona i primi test invernali: Ferrari, Aston Martin e McLaren gireranno solo da martedì

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:16
La moglie e il figlio di Rocco Commisso a Firenze per la messa in cattedrale
Il bello del calcio
19:00
Il bello del calcio
Come ti distraggo dal calcio d'angolo
18:59
Come ti distraggo dal calcio d'angolo
Il cucchiaio perfetto
18:58
Il cucchiaio perfetto
Arbitro non vede gol: bufera
18:56
Arbitro non vede gol: bufera