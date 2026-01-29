Torino in chiusura per l'arrivo di Prati dal Cagliari, la formula e le cifre

29 Gen 2026 - 19:28

L'addio di Kristian Asllani in direzione Besiktas (via Inter) ha aperto un buco nel centrocampo del Torino, che però non è rimasto molto a guardare. Di fatto chiusa, infatti, la trattativa fra i granata e il Cagliari per Matteo Prati: il centrocampista sta per diventare un nuovo giocatore del Torino, con il ds Petrachi che ha trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Il classe 2003, cresciuto fra Cesena e Ravenna, è al Cagliari dal 2023 dopo una parentesi alla Spal. In stagione ha raccolto 20 presenze in Serie A e ha segnato una rete, proprio contro il Torino nella vittoria in trasferta della squadra di Pisacane.

