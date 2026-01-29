Fiorentina, si rivede Kean in gruppo: nel mirino la trasferta di sabato a Napoli
Moise Kean proverà a rientrare per la trasferta della Fiorentina in casa del Napoli, in programma sabato alle 18. L'attaccante è tornato oggi ad allenarsi in gruppo, per quanto con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra a causa dall'infortunio che non gli dà pace da inizio dicembre.
L'obiettivo è tornare almeno a disposizione per la gara delicata col Napoli, almeno per la panchina. Solo domani mister Paolo Vanoli diramerà la lista dei convocati. Non al meglio nemmeno Piccoli, uscito acciaccato dalla sfida in Coppa Italia col Como e che si è allenato a parte negli ultimi due giorni. Anche Parisi invece in gruppo, alla pari di Dodo e Mandragora.