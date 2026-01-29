Fiorentina, si rivede Kean in gruppo: nel mirino la trasferta di sabato a Napoli

29 Gen 2026 - 19:28
© IPA

© IPA

Moise Kean proverà a rientrare per la trasferta della Fiorentina in casa del Napoli, in programma sabato alle 18. L'attaccante è tornato oggi ad allenarsi in gruppo, per quanto con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra a causa dall'infortunio che non gli dà pace da inizio dicembre. 

L'obiettivo è tornare almeno a disposizione per la gara delicata col Napoli, almeno per la panchina. Solo domani mister Paolo Vanoli diramerà la lista dei convocati. Non al meglio nemmeno Piccoli, uscito acciaccato dalla sfida in Coppa Italia col Como e che si è allenato a parte negli ultimi due giorni. Anche Parisi invece in gruppo, alla pari di Dodo e Mandragora

fiorentina
moise kean

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:25
Bologna, obiettivo terzino destro: tutti i nomi sulla lista
19:43
Rottura Benzema-Al Ittihad: il francese, deluso dalla proposta di rinnovo, si mette fuori rosa
19:28
Torino in chiusura per l'arrivo di Prati dal Cagliari, la formula e le cifre
19:28
Fiorentina, si rivede Kean in gruppo: nel mirino la trasferta di sabato a Napoli
19:24
Il Pisa blocca Tramoni, il Palermo vira su Johnsen