Street Art Cities, il murale di Schillaci a un passo dal podio

29 Gen 2026 - 19:33
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si chiudono il 31 gennaio le votazioni del prestigioso contest internazionale promosso da Street Art Cities, che mette in competizione alcune tra le opere di street art più importanti del mondo e vede tra i finalisti il Murale di Totò Schillaci (Yume un Sogno Per Palermo), unica opera italiana in concorso.

Realizzata da Andrea Sposari si trova a Palermo, città natale del campione mancato nel 2024, in via Cartagine 9, quartiere Passo di Rigano. Sono 100 le realizzazioni finaliste nella gara per Street Art Cities, provenienti da Stati Uniti, Argentina, Australia e dai principali Paesi europei, oltre all’Italia anche da Spagna, Portogallo, Germania, Olanda e Grecia).

Il murale dedicato a Totò Schillaci ha già ottenuto un risultato straordinario, arrivando 2° nelle semifinali di novembre 2025, e ora è a un passo dal conquistare il podio. Votare è semplice: basta collegarsi a streetartcities.com, seguire le istruzioni e ricordarsi di confermare il voto tramite email. Un ultimo click per portare Totò Schillaci e Palermo ancora più in alto.

Nel mese di gennaio l’opera è stata visitata dal fondatore di Street Art Cities, Tim Marchang, in persona, rimasto colpito dal grande coinvolgimento generato durante le votazioni di novembre. Marchang ha spiegato come il concorso non premi semplicemente la bellezza estetica — tutte le opere selezionate sono di altissimo livello — ma la capacità dei murales di attivare interesse, partecipazione e senso di appartenenza nelle comunità a cui si rivolgono.

"Per noi — spiegano Giovanni Callea e Davide Morici, che con la Fondazione Made in Sicily hanno prodotto l’opera — è un grande onore rappresentare l’Italia in un contesto internazionale di questo livello. Essere arrivati fin qui è già un riconoscimento importantissimo. Ora chiediamo un ultimo sforzo a tutti per consentire al murle di rappresentare al meglio il nostro Paese".

Ultimi video

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:46
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

00:52
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

01:52
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

01:21
Oggi Bologna-Maccabi

Oggi Bologna-Maccabi

01:35
La Roma di Gasp ad Atene

La Roma di Gasp ad Atene

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

CLIP MN OK MICELI SU FUTURO SPALLETTI E MERCATO JUVENTUS 26/1 SRV

Mercato Juventus: il futuro di Spalletti e… Kolo Muani

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:25
Mandela Keita: "A Parma sono maturato. Cuesta? Persona molto intelligente"
20:07
Panathinaikos-Roma, le formazioni ufficiali: Gasperini senza punte, Gollini in porta
20:06
Maccabi Tel Aviv-Bologna: formazioni ufficiali
19:40
Inter, de Vrij è di nuovo papà: la moglie Doina annuncia... Marcus!
19:33
Street Art Cities, il murale di Schillaci a un passo dal podio