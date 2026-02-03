Milan, Tare: "Mateta? Trattativa saltata per un problema fisico"

Igli Tare, ds del Milan, ha parlato a Dazn a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con il Bologna spiegando i motivi che hanno portato i rossoneri a non procedere con l'acquisto di Mateta: "L’operazione Mateta riguardava il futuro, non il presente. Facendo la trattativa abbiamo visto che c’era uno spiraglio di anticiparla e abbiamo cercato di farlo. Poi facendo le visite mediche abbiamo constatato questo problema fisico che il giocatore aveva e abbiamo deciso di non andare avanti. Poi nel futuro si vedrà".