Leclerc: "Peccato per la pole, Kimi troppo forte". Hamilton: "Puntiamo su team game e strategia"
Il Team Principal Vasseur riconosce la superiorità Mercedes ma preannuncia le contromosse per il Gran Premiodi Stefano Gatti
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CHARLES LECLERC
"Sono soddisfatto: le ultime gare per me non sono state facili e in gara ho avuto dei problemi che mi hanno impedito di raccogliere punti. Quindi è bello ritrovare il feeling e oggi l'ho ritrovato pienamente. Ho faticato molto negli ultimi tempi, questo è un bel passo nella giusta direzione. Lavoriamo su tutti i fronti. Avrei voluto fare la pole ma Kimi ha fatto un giro incredibile, se la merita di più lui".
LEWIS HAMILTON
"Kimi e Charles hanno fatto un lavoro grandioso. Io stavolta non avevo il passo e mi sono dovuto accontentare. Stiamo colmando il ritardo e oggi il tempo di Charles è un ulteriore segnale in questo senso. Non so se potremo mettere in difficoltà la Mercedes sul passo. Però possiamo lavorare sulla strategia e sul gioco di squadra per provare a ribaltare la situazione".
FREDERIC VASSEUR
"Sono molto soddisfatto del risultato delle qualifiche. Abbiamo fatto qualche modifica, la macchina cambia ad ogni gara e la direzione è quella giusta. Charles negli ultimi tempi è stato sotto pressione. Non è stato facile per lui ma oggi è andato forte. La Mercedes ha ancora un vantaggio in termini di velocità di punta, quindi è difficile attaccarle. Qui però noi abbiamo due macchine davanti, possiamo provare a diversificare la strategia di gara".