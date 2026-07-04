Leclerc: "Peccato per la pole, Kimi troppo forte". Hamilton: "Puntiamo su team game e strategia"

"Sono soddisfatto: le ultime gare per me non sono state facili e in gara ho avuto dei problemi che mi hanno impedito di raccogliere punti. Quindi è bello ritrovare il feeling e oggi l'ho ritrovato pienamente. Ho faticato molto negli ultimi tempi, questo è un bel passo nella giusta direzione. Lavoriamo su tutti i fronti. Avrei voluto fare la pole ma Kimi ha fatto un giro incredibile, se la merita di più lui".