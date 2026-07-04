PROVE UFFICIALI

Leclerc: "Peccato per la pole, Kimi troppo forte". Hamilton: "Puntiamo su team game e strategia"

Il Team Principal Vasseur riconosce la superiorità Mercedes ma preannuncia le contromosse per il Gran Premio

di Stefano Gatti
04 Lug 2026 - 19:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

CHARLES LECLERC

"Sono soddisfatto: le ultime gare per me non sono state facili e in gara ho avuto dei problemi che mi hanno impedito di raccogliere punti. Quindi è bello ritrovare il feeling e oggi l'ho ritrovato pienamente. Ho faticato molto negli ultimi tempi, questo è un bel passo nella giusta direzione. Lavoriamo su tutti i fronti. Avrei voluto fare la pole ma Kimi ha fatto un giro incredibile, se la merita di più lui". 

LEWIS HAMILTON

"Kimi e Charles hanno fatto un lavoro grandioso. Io stavolta non avevo il passo e mi sono dovuto accontentare. Stiamo colmando il ritardo e oggi il tempo di Charles è un ulteriore segnale in questo senso. Non so se potremo mettere in difficoltà la Mercedes sul passo. Però possiamo lavorare sulla strategia e sul gioco di squadra per provare a ribaltare la situazione". 

FREDERIC VASSEUR

"Sono molto soddisfatto del risultato delle qualifiche. Abbiamo fatto qualche modifica, la macchina cambia ad ogni gara e la direzione è quella giusta. Charles negli ultimi tempi è stato sotto pressione. Non è stato facile per lui ma oggi è andato forte. La Mercedes ha ancora un vantaggio in termini di velocità di punta, quindi è difficile attaccarle. Qui però noi abbiamo due macchine davanti, possiamo provare a diversificare la strategia di gara".   

formula 1
f1
silverstone
hamilton
leclerc
peccato
pole
team
game
strategia

Ultimi video

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

I più visti di Formula 1

Antonelli vince il duello con Hamilton, Norris completa il podio

Hamilton: "Non me lo aspettavo, è tutto vero". Antonelli: "Ora la Ferrari va forte come noi, se non di più"

Hamilton in pole a Silverstone: prima fila da sogno con Antonelli

Antonelli: "Che battaglia con Lewis". Hamilton: "Non avevo batteria per controbattere"

L'annuncio di Vasseur: "Hamilton in Ferrari anche nel 2027"

Antonelli cuoce Lewis a puntino. Russell subisce ancora. Leclerc, l'incubo continua

Notizie del giorno
Vedi tutti
2) Van Dijk dal Southampton al Liverpool (2018): 84,65 milioni di euro
19:51
Dall'Inghilterra: "Il Liverpool è spaccato su Van Dijk, può partire". Il Milan monitora la situazione e c'è concorrenza
19:36
Antonelli non sbaglia un colpo: storica pole a Silverstone
19:28
A Barcellona parte il Tour de France: cronosquadre alla Visma, Vingegaard in maglia gialla su Ganna
19:24
Leclerc: "Peccato per la pole, Kimi troppo forte". Hamilton: "Puntiamo su team game e strategia"
19:23
Antonelli: "Ho un gran passo ma occhio al gioco di squadra Ferrari..."