Scacchi, sospeso ex campione del mondo Kramnik: accusò Naroditsky di barare

La Federazione internazionale di scacchi ha sospeso per almeno un anno l'ex campione del mondo Vladimir Kramnik dopo che questi aveva mosso accuse non comprovate di barare nei confronti di altri giocatori, tra cui Daniel Naroditsky, morto lo scorso anno all'età di 29 anni. La federazione ha affermato che Kramnik ha pubblicamente accusato altri giocatori di barare senza "adeguate prove a sostegno", violando le sue norme contro il cyberbullismo. "Ha esposto giocatori identificabili a un danno ingiustificato alla reputazione e ha minato le garanzie stabilite dal quadro disciplinare", hanno affermato i rappresentanti della federazione nella loro decisione. Kramnik ha dichiarato in una e-mail all'Associated Press che intende presentare ricorso contro la sospensione. "Sono assolutamente certo che questo verdetto illegittimo verrà alla fine ribaltato, e intendo perseguire tutte le vie legali necessarie fino in fondo per ristabilire la giustizia e, in particolare, la mia reputazione", ha dichiarato in un post sui social.