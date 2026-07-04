Antonelli cuoce Lewis a puntino. Russell subisce ancora. Leclerc, l'incubo continua

D'accordo, la McLaren non è più il missile della scorsa stagione ma l'australiano - salvi rarissimi acuti - ha smarrito la retta via dalla fine della scorsa estate e dà sempre più l'impressione di essere alle prese con un'involuzione del tutto inattesa. Non resta che tenere duro in attesa di tempi migliori. Certo che chiudere mestamente il gruppo dei migliori non aiuta., le Racing Bulls lo avevano messo nel mirino e il Gran Premio è ben più lungo di una Sprint.