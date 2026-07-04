Tour de France, 1a tappa: la Visma trionfa a Barcellona, Vingegaard in maglia gialla

Tutti gli occhi sono però puntati sul duello finale tra la Visma-Lease a Bike di Jonas Vingegaard e la Uae Team Emirates di Tadej Pogacar, ed è il danese a spuntarla col forcing sulla salita finale: i "calabroni" trionfano e vincono la cronosquadre col tempo di 21'47" e una prova monstre, maglia gialla per il danese. Il secondo posto va proprio alla Netcompany-Ineos di Ganna (+8"), terzo Pogacar con la Uae: lo sloveno perde undici secondi. Giù dal podio di tappa la Lidl-Trek (+16") e la Red Bull-Bora (+19"), perdono subito terreno Seixas con la Decathlon (+39") e van der Poel con l'Alpecin (+39"). Domani la corsa arriverà nuovamente a Barcellona, dopo una tappa da 168.5km con partenza da Tarragona: il Montjuic potrebbe regalare una nuova sfida tra i big e occhio al tentativo di rivincita di Pogacar, apparso tutt'altro che brillante quest'oggi.