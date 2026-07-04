CICLISMO

Tour de France, 1a tappa: la Visma trionfa a Barcellona, Vingegaard in maglia gialla

Il danese e la sua squadra svettano nella cronosquadre che inaugura la Grande Boucle, beffato Ganna. Pogacar chiude a 11"

04 Lug 2026 - 19:28
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Tadej Pogacar manca l'appuntamento con la prima maglia gialla del Tour de France, che verrà indossata dalla sua nemesi. La cronosquadre di Barcellona, 19.6km con uno strappo finale per inaugurare la Grande Boucle, premia infatti la Visma-Lease a Bike: Jonas Vingegaard fa la differenza nel finale e sfrutta il lavoro dei suoi compagni, è vittoria col tempo di 21'47". Il danese indosserà dunque la maglia gialla, Pogacar perde undici secondi.

Il Tour de France viene inaugurato da un'emozionante cronosquadre, che ci riserva la prima sorpresa della corsa a tappe francese. La maglia gialla inaugurale non verrà infatti indossata da Tadej Pogacar, ma da Jonas Vingegaard: il danese e la Visma-Lease a Bike trionfano a Barcellona, dopo 19.6km impreziositi da un impegnativo strappo finale. La cronometro consente ai big di saggiare la propria condizione e la forza delle proprie squadre, e Filippo Ganna sogna per svariati minuti il simbolo del primato. Il forcing dell'italiano porta infatti la Netcompany-Ineos in testa per ampi tratti della cronometro, tenendosi alle spalle formazioni blasonate: né Ayuso (Lidl-Trek) nè Evenepoel (Red Bull-Bora) riescono a scavalcare l'azzurro, mentre Seixas e la Decathlon perdono terreno.

Tutti gli occhi sono però puntati sul duello finale tra la Visma-Lease a Bike di Jonas Vingegaard e la Uae Team Emirates di Tadej Pogacar, ed è il danese a spuntarla col forcing sulla salita finale: i "calabroni" trionfano e vincono la cronosquadre col tempo di 21'47" e una prova monstre, maglia gialla per il danese. Il secondo posto va proprio alla Netcompany-Ineos di Ganna (+8"), terzo Pogacar con la Uae: lo sloveno perde undici secondi. Giù dal podio di tappa la Lidl-Trek (+16") e la Red Bull-Bora (+19"), perdono subito terreno Seixas con la Decathlon (+39") e van der Poel con l'Alpecin (+39"). Domani la corsa arriverà nuovamente a Barcellona, dopo una tappa da 168.5km con partenza da Tarragona: il Montjuic potrebbe regalare una nuova sfida tra i big e occhio al tentativo di rivincita di Pogacar, apparso tutt'altro che brillante quest'oggi.

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