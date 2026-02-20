Leclerc: "Difficile capire dove siamo, la verità solo a Melbourne"

I test in Bahrain hanno rilanciato le speranze della Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso la tre giorni davanti a tutti. Il monegasco, però, resta con i piedi per terra. "Questa giornata di test è stata molto lineare, abbiamo portato a termine il nostro programma e provato tutto ciò che avevamo pianificato. In termini di prestazione, è ancora difficile capire dove ci troviamo realmente, perché i team tendono a non mostrare il loro vero potenziale, quindi è importante non concentrarsi troppo sui tempi sul giro e prepararsi al meglio per la prima gara. Procederemo passo dopo passo cercando di capire come estrarre il massimo dalla nostra vettura: abbiamo molti dati da analizzare prima di arrivare a Melbourne e vedremo come andranno le cose una volta che saremo lì", le sue parole.