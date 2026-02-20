FORMULA 1

Leclerc: "Difficile capire dove siamo, la verità solo a Melbourne"

Il monegasco resta con i piedi per terra dopo il miglior tempo nei test in Bahrain. Vasseur: "Tre giorni positiva, ma è presto"

di Alberto Gasparri
20 Feb 2026 - 18:23
1 di 36
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

I test in Bahrain hanno rilanciato le speranze della Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso la tre giorni davanti a tutti. Il monegasco, però, resta con i piedi per terra. "Questa giornata di test è stata molto lineare, abbiamo portato a termine il nostro programma e provato tutto ciò che avevamo pianificato. In termini di prestazione, è ancora difficile capire dove ci troviamo realmente, perché i team tendono a non mostrare il loro vero potenziale, quindi è importante non concentrarsi troppo sui tempi sul giro e prepararsi al meglio per la prima gara. Procederemo passo dopo passo cercando di capire come estrarre il massimo dalla nostra vettura: abbiamo molti dati da analizzare prima di arrivare a Melbourne e vedremo come andranno le cose una volta che saremo lì", le sue parole.

Soddisfatto anche il team principal Frederic Vasseur: "Nel complesso è stato un test positivo, nel quale la priorità era completare un alto numero di giri e costruire basi solide per la stagione. Da questo punto di vista, il lavoro è stato produttivo e ci ha permesso di raccogliere dati preziosi e migliorare la nostra comprensione della vettura. Come sempre accade nei test, è molto difficile trarre conclusioni in termini di prestazione, perché non conosciamo i programmi degli altri team. Il nostro focus è sempre rimasto su noi stessi e sul continuare a progredire costantemente".

Leggi anche

Leclerc domina l'ultima giornata di test in Bahrain, ottimi segnali dalla Ferrari

leclerc
ferrari
f1

Ultimi video

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

I più visti di Formula 1

Leclerc e la Ferrari non si nascondono più: Norris e Antonelli all'inseguimento della Rossa

Michael Schumacher "non comparirà più in pubblico"

Madrid come Cortina? Il circuito della Formula 1 non c'è ancora

 Charles Leclerc

I caschi dei piloti del Mondiale 2026

Norris e Verstappen già ai ferri corti, allarme rosso per Hamilton

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:51
Ciclismo, Giro della Sardegna 2026: a Olbia la tappa finale
19:50
Palermo, Inzaghi: "Südtirol in grande forma, ma noi fantastici"
19:45
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026
18:26
Leclerc domina l'ultima giornata di test in Bahrain, ottimi segnali dalla Ferrari
18:23
Cagliari, il fondo Usa sale al 49% delle quote