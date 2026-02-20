Cagliari, il fondo Usa sale al 49% delle quote

Ora è anche ufficiale: il fondo americano Praxis ha acquisito il 49% delle quote azionarie del Cagliari. Il club rossoblù rimane comunque nelle mani del presidente, Tommaso Giulini, anche di fronte a un rafforzamento della minoranza qualificata. "L'azionista di controllo Fluorsid Group - si legge nel sito del Cagliari calcio - ha perfezionato la cessione di un'ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale. L'operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale". Praxis era partito da un primo ingresso con il 20 per cento delle quote. A rappresentare il fondo americano è Maurizio Fiori, sardo da anni negli Stati Uniti. Lo stesso Fiori era stato nominato vicepresidente durante l'ultima riunione del Cda. E proprio nel consiglio di amministrazione era entrato anche Prashant Gupta, sempre in rappresentanza del fondo a stelle e strisce.

