FORMULA 1

Antonelli si prepara per Barcellona... pescando

Il leader del campionato si gode qualche giorno di riposo prima del prossimo weekend di gara e scherza: "La cena la offriamo noi"

10 Giu 2026 - 10:47
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Altro che mind games, tensione o stress. Sapete come si prepara il leader del campionato di F1 al prossimo GP di Barcellona? Pescando! E' stato lo stesso Andrea Kimi Antonelli a mostrarsi a bordo di una barca, mentre si rilassa con una canna da pesca in mano dopo la strepitosa vittoria di Monaco. "La cena prima della Spagna la offriamo noi", ha scritto il bolognese. E, intanto, i suoi avversari diventano matti per cercare di capire come battere il ragazzino della Mercedes nel prossimo weekend...

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