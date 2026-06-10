Antonelli si prepara per Barcellona... pescando

Altro che mind games, tensione o stress. Sapete come si prepara il leader del campionato di F1 al prossimo GP di Barcellona? Pescando! E' stato lo stesso Andrea Kimi Antonelli a mostrarsi a bordo di una barca, mentre si rilassa con una canna da pesca in mano dopo la strepitosa vittoria di Monaco . "La cena prima della Spagna la offriamo noi", ha scritto il bolognese. E, intanto, i suoi avversari diventano matti per cercare di capire come battere il ragazzino della Mercedes nel prossimo weekend...