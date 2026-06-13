Inghilterra, il Mondiale inizia in salita: rubati palloni, scarpe e maglie da allenamento

Sul caso sta lavorando senza sosta il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri. In una nota ufficiale rilasciata agli organi di stampa, gli investigatori hanno confermato l'apertura di un fascicolo per "un possibile furto da un veicolo della squadra arrivato in serata, con diversi oggetti mancanti". Nelle ultime ore è poi arrivata una prima e importante svolta investigativa. La polizia locale ha infatti comunicato che "Due soggetti di interesse sono già stati posti in stato di fermo e sono attualmente sotto interrogatorio in attesa di ulteriori indagini".