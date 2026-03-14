Russell non sbaglia un colpo, Leclerc si sveglia tardi. Antonelli, occasione sprecata

Sembra davvero un altro rispetto allo scorso anno. Il vincitore e suo ex allievo Russell lo ha ammesso: oggi ho imparato da Lewis qualche sottigliezza in più. La dice tutta sulla grinta intatta del sette volte iridato quando gli balena in testa un'idea meravigliosa e al momento ci sono tutte le premesse perché questo accada spesso quest'anno.