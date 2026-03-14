Russell non sbaglia un colpo, Leclerc si sveglia tardi. Antonelli, occasione sprecata

Russell poi le Ferrari: gli scatti della Sprint Race
© Getty Images | Le Ferrari in lotta - Gp Cina Sprint Race
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Tra i bocciati della Sprint cinese un irriconoscibile Verstappen, sufficienza stiracchiata per i McLaren boysdi Stefano Gatti
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GEORGE RUSSELL: VOTO 9
D’accordo, siamo solo all'inizio ma lui intanto non sbaglia un colpo e sfrutta al cento per cento una monoposto alla quale invece il suo compagno di squadra fatica a dare confidenza. Sistemata la fase della partenza, George è al momento molto difficilmente battibile ma ha comunque il suo bel daffare nel corpo a corpo con la Ferrrari...
CHARLES LECLERC: VOTO 7
Resta per sua stessa ammissione forse troppo a lungo a fare da spettatore della sfida iniziale tra Russell e Hamilton e la Sprint finisce sempre troppo presto... Ma bisogna anche ammettere che - con il compagno di squadra davanti - aveva le mani legate. Poco margine per tentare il tutto per tutto nella ripartrnza dopo la Safety Car. Intanto va bene così... oppure no?
ANDREA KIMI ANTONELLI: VOTO 5
Il nostro pasticcia con il turbo e la frizione al via. Neanche il tempo di ricomporsi e centra la Red Bull in curva. Rimonta come la macchina che guida gli impone di fare ma la penalità lo ricaccia di nuovo indietro. Quinto in una gara così e con una macchina così è davvero il minimo sindacale: un'occasione largamente sprecata.
LEWIS HAMILTON: VOTO 7,5
Sembra davvero un altro rispetto allo scorso anno. Il vincitore e suo ex allievo Russell lo ha ammesso: oggi ho imparato da Lewis qualche sottigliezza in più. La dice tutta sulla grinta intatta del sette volte iridato quando gli balena in testa un'idea meravigliosa e al momento ci sono tutte le premesse perché questo accada spesso quest'anno.
MAX VERSTAPPEN: VOTO 4
Dalla partenza-horror (Antonelli al suo confronto è scattato con la fionda...) al "lungo" nell'attacco al compagno di squadra Hadjar. Alla fine nono e a secco di punti, negatigli da Liam Lawson e Oliver Bearman che lo precedono al traguardo. Il quattro volte iridato deve una volta di più rimboccarsi le maniche della tuta per provare a rimettere insieme i cocci: quelli della sua monoposto ma forse anche quelli della "chimica" con un team al quale ha dato tutto e dal quale ha ricevuto altrettanto.
LANDO NORRIS&OSCAR PIASTRI: VOTO 6
I McLaren boys portano a casa un "brodino" Sprint parecchio insipido. Piccoli segnali di ripresa rispetto all'Australia ma il centro della scena resta lontano e la sfida per i premi più ricchi riguarda altri. Lando è campione del mondo in carica, deve quantomeno provare a metterci del suo. È ancora più dura per il suo compagno di squadra australiano. La sufficienza è sostanzialmente di stima.
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