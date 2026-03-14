Russell: "Ferrari vicine a noi sul passo gara". Leclerc: "Buon ritmo, sono molto contento"

"Non so se potevo vincere ma so che siamo molto forti in gara. Ho gestito parecchio ma sono molto contento. Abbiamo fatto un bel passo, siamo più vicini alla Mercedes rispetto alla qualifica. All'inizio ho studiato Russell e Hamilton davanti a me e sono stato un po' attendista perché quel tipo di bagarre l'ho vissuta in prima persona a Melbourne. Alla ripartenza ho avuto un problema di sovrasterzo al tornantino: ho visto che George sbandava un po' e ho pensato di attaccarlo ma sono stato troppo aggressivo e ho sbagliato a mia volta. Poi ho avuto un problema anche all'ultima curva".