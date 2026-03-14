GP CINA F.1 SPRINT

Russell: "Ferrari vicine a noi sul passo gara". Leclerc: "Buon ritmo, sono molto contento"

Il vincitore non abbassa la guardia nemmeno dopo la seconda vittoria stagionale

14 Mar 2026 - 06:17
© Getty Images

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GEORGE RUSSELL

"Sono contento di questa vittoria. Gara con tanta strategia e tutt'altro che semplice. È stato divertente, spero anche per il pubblico. Abbiamo avuto tutto sotto controllo anche dopo la Safety Car. C'era molto vento: in queste condizioni la prima curva - che è lunghissima - può distruggere le gomme.  Quindi sono stato molto attento nella bagarre dei primi giri con Hamilton. Lewis mi ha colto di sorpresa, ho imparato qualcosa da lui oggi. Abbiamo un buon vantaggio sulla Ferrari in qualifica ma loro sono molto più vicini a noi sul passo gara". 

CHARLES LECLERC

"Non so se potevo vincere ma so che siamo molto forti in gara. Ho gestito parecchio ma sono molto contento. Abbiamo fatto un bel passo, siamo più vicini alla Mercedes rispetto alla qualifica. All'inizio ho studiato Russell e Hamilton davanti a me e sono stato un po' attendista perché quel tipo di bagarre l'ho vissuta in prima persona a Melbourne. Alla ripartenza ho avuto un problema di sovrasterzo al tornantino: ho visto che George sbandava un po' e ho pensato di attaccarlo ma sono stato troppo aggressivo e ho sbagliato a mia volta. Poi ho avuto un problema anche all'ultima curva". 

LEWIS HAMILTON

"Lavoro eccezionale oggi, ringrazio il team per averci messo lì davanti a lottare con la Mercedes. È stata una sfida a tratti serrata ma loro sono ancora troppo più veloci di noi sul dritto, ho finito per distruggere le mie gomme ma pazienza. Abbiamo una gran macchina, ancora complimenti al team. Quest'anno mi sento molto più convinto e molto più coinvolto nel progetto fin dal suo inizio e la differenza si vede".

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Al via mi è mancato il turbo, non era pronto. Quando ho mollato la frizione ho dovuto farlo molto molto lentamente. Quasi strisciarla, per non rischiare lo stallo. È andato storto qualcosa a livello di procedura e la mia gara ne è stata subito compromessa. Poi con Hadjar è stata tutta colpa mia. Dopo il passo era decente ma con la penalità è stato un po'...un casino". 

MAX VERSTAPPEN

"Non ho molto parole... Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. La fase della partenza è da sistemare, per non parlare del degrado gomme: nessuno le consuma come noi. Poi tanti altri problemi. Non siamo ben preparati, dobbiamo mettere tutto assieme". 

LANDO NORRIS

"La Ferrari è semplicemente più veloci di noi. La nostra power unit è superiore ma la loro macchina è meglio della nostra. Stiamo facendo dei passi avanti rispetto a Melbourne ma non siamo ancora al nostro livello". 

OSCAR PIASTRI

"La Ferrari non aveva sfruttato il suo potenziale in qualifica, quindi non sono stato sorpreso dal loro passo in gara. Noi dobbiamo solo recuperare".

Russell poi le Ferrari: gli scatti della Sprint Race

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© Getty Images |  Le Ferrari in lotta - Gp Cina Sprint Race
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