Stipendi mondiali, Ancelotti è il Paperone tra tutti i ct: la top ten

13 Giu 2026 - 15:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Carlo Ancelotti – 10 milioni di euro (Brasile) 
Thomas Tuchel – 5,8 milioni di euro (pre-rinnovo, Inghilterra)  
Mauricio Pochettino – 5 milioni di euro (USA)  
Julian Nagelsmann – 4,9 milioni di euro (Germania)  
Roberto Martinez – 4 milioni di euro (Portogallo)  
Didier Deschamps – 3,8 milioni di euro (Francia)  
Marcelo Bielsa – 3,5 milioni di euro (Uruguay)  
Ronald Koeman – 3 milioni di euro (Olanda)  
Jessie Marsch – 2,5 milioni di euro (Canada)  
Javier Aguirre – 2,5 milioni di euro (Messico)  
Gustavo Alfaro – 2,5 milioni di euro (Paraguay) 
*dati Calcio&Finanza

videovideo
Notizie del giorno
Vedi tutti
17:04
Ufficiale, Yaya Touré nuovo allenatore dello Slovan Bratislava
16:59
F1, sabato horror per Alonso a Barcellona: record negativo e beffato da Stroll
Christian Pulisic
16:56
Attento Milan, la Roma piomba su Pulisic: il piano giallorosso è chiaro
16:56
Brasile, il messaggio di Lula ad Ancelotti: "Se vinci diventerai il nostro eroe"
16:50
Alcaraz corre a petto nudo: un dettaglio fa capire che il rientro si avvicina