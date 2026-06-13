Stipendi mondiali, Ancelotti è il Paperone tra tutti i ct: la top ten

Carlo Ancelotti – 10 milioni di euro (Brasile)
Thomas Tuchel – 5,8 milioni di euro (pre-rinnovo, Inghilterra)
Mauricio Pochettino – 5 milioni di euro (USA)
Julian Nagelsmann – 4,9 milioni di euro (Germania)
Roberto Martinez – 4 milioni di euro (Portogallo)
Didier Deschamps – 3,8 milioni di euro (Francia)
Marcelo Bielsa – 3,5 milioni di euro (Uruguay)
Ronald Koeman – 3 milioni di euro (Olanda)
Jessie Marsch – 2,5 milioni di euro (Canada)
Javier Aguirre – 2,5 milioni di euro (Messico)
Gustavo Alfaro – 2,5 milioni di euro (Paraguay)
*dati Calcio&Finanza