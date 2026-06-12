F1 BARCELLONA-CATALOGNA

F1, GP Barcellona-Catalogna: Norris davanti a tutti nelle FP2, quarto Leclerc

Le due McLaren separate da Russell, poi il monegasco davanti ad Antonelli

12 Giu 2026 - 18:08
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La seconda sessione di prove libere nel GP di Barcellona-Catalogna di Formula 1 si tinge di arancione: vola sul giro secco la McLaren, decisamente più in palla rispetto al weekend di Montecarlo. Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1.15.426, più veloce di soli 9 millesimi rispetto a George Russell (Mercedes) e di 57 rispetto al suo compagno di squadra Oscar Piastri. Più staccati Leclerc quarto (+0.373) e Antonelli quinto (+0.589) con una sola sessione all'attivo.

La McLaren prova a risollevarsi dopo il deludente weekend di Montecarlo: nella seconda sessione di prove libere il campione del mondo in carica Lando Norris si prende il miglior tempo in 1.15.426. Bene anche Oscar Piastri, staccato di +0.057 dal suo compagno di squadra ma in terza posizione. In mezzo al “sandwich” arancionero c’è George Russell, staccato di soli +0.009 da Norris. Segue poi la prima Ferrari di Charles Leclerc, quarto a poco più di tre decimi, e il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che esordisce in queste prove libere con il quinto tempo a circa mezzo secondo dal leader. Restano nell’anonimato i due piloti più vincenti della griglia, Verstappen sesto staccato di quasi 9 decimi ed Hamilton nono a oltre +1.205 secondi (prima sessione disputata anche per il britannico della Ferrari). 

Per quanto riguarda invece la simulazione del passo gara la Mercedes sembra sempre la più convincente, più con Antonelli (con gomma soft) che con Russell (con gomma media). Leclerc, dopo alcuni passaggi addirittura più veloci rispetto alla scuderia delle frecce d’argento, soffre tanto il degrado. Piuttosto solido invece il long run di Lewis Hamilton, con un passo veloce con gomma media. Due facce per quanto riguarda la RedBull, con Verstappen in crisi con gomma dura ma molto competitivo con mescola più morbida. Un po’ più nascosta da questo punto di vista la McLaren, che sembra però molto competitiva nel corso di questo weekend.

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