Alonso: "Kimi può vincere il titolo. Sarà un veterano quando l'Italia tornerà ai Mondiali"

"Credo in me stesso e ho piena fiducia in quello che posso fare. La mia motivazione non cambia, neanche in una stagione difficile come questa. Me ne rendo conto ogni volta che mi viene data la possibilità di competere allo stesso livello con i miei colleghi. Non temo nessuno: al volante di una monoposto come di una qualsiasi altra macchina da corsa, come ho dimostrato in altre categorie (Indycar, Le Mans e Dakar, ndr). A Montecarlo siamo andati per la prima volta a punti, ma solo grazie ai ritiri e alle penalità altrui. Non contiamo di ripeterci molto presto. Il fatto è che in condizioni normali la zona punti è prenotata quasi per intero dalle macchine delle quattro squadre di punta e per quanto riguarda il resto del gruppo la Alpine è in leggero vantaggio sugli altri. Abbiamo capito subito, lo scorso inverno, che questo per noi sarebbe stato un anno difficile: il progetto era acerbo. Oltretutto corriamo praticamente ogni quindici giorni e recuperare nel breve termine è difficilissimo, però ci stiamo riorganizzando. Dobbiamo soffrire ancora e tenere duro nei prossimi Gran Premi: forse abbiamo qualche speranza in più per la seconda metà del campionato".