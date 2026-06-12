Formula 1, la Fia ribalta il podio di Monaco: tolte le penalità a Gasly che torna terzo. Hadjar 4°

Oltre a Gasly, lo stesso vale per Hamilton, Russell, Colapinto e Piastri. Ma le loro penalità restano valide dato che i piloti avevano scontato la sanzione durante i pit stop della gara, modificando definitivamente l'andamento della corsa. I commissari hanno ammesso con rammarico che "non esiste alcun regolamento che conferisca agli steward il potere di annullare una penalità già scontata". Forse proprio perché sapevano questo, nessun altro team ha presentato istanza di revisione entro i termini previsti, rendendo gli altri risultati definitivi. Gasly ha invece riottenuto il terzo posto grazie al fatto che le sue penalità erano state applicate solo a fine gara.