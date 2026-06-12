Formula 1, la Fia ribalta il podio di Monaco: tolte le penalità a Gasly che torna terzo. Hadjar 4°
Cinque giorni dopo il Gp cancellate le sanzioni al pilota francese per eccesso di velocità in pit lane, festa col team principale Briatore
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I commissari sportivi della Fia, rinuniti in un'udienza ufficiale, hanno ribaltato il podio del Gp di Monaco. A quasi una settimana di distanza, revocate a Pierre Gasly le due penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in pit lane. La Fia ha riconosciuto un errore nelle misurazioni della distanza tra i sensori di cronometraggio in corsia box e questo ha portato alla correzione della classifica della classifica finale.
In questo modo, ristabilito l'ordine di arrivo di domenica, con il pilota francese che torna al terzo posto conquistato in pista. L'Alpine ha accolto con soddisfazione la decisione, a partire dal team principal Flavio Briatore, che ha subito abbracciato Gasly una volta arrivata la notizia.
Scala dunque in quarta piazza Isack Hadjar (Red Bull), che aveva festeggiato la terza posizione alle spalle di Kimi Antonelli (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari).
Errore nel rilevamento della velocità in pit lane, penalità "sballate"
Il caso delle penalità riguarda un errore nel rilevamento della velocità all'ingresso della pit lane di Monaco. Una modifica nel posizionamento delle barriere ha portato i piloti a percorrere una traiettoria ridotta nel 2026, ma il sistema di cronometraggio era ancora impostato su una distanza più lunga. Appena 77 centimetri, ma decisivi per causare la segnalazione di velocità superiori ai 60 km/h e causare penalità.
Oltre a Gasly, lo stesso vale per Hamilton, Russell, Colapinto e Piastri. Ma le loro penalità restano valide dato che i piloti avevano scontato la sanzione durante i pit stop della gara, modificando definitivamente l'andamento della corsa. I commissari hanno ammesso con rammarico che "non esiste alcun regolamento che conferisca agli steward il potere di annullare una penalità già scontata". Forse proprio perché sapevano questo, nessun altro team ha presentato istanza di revisione entro i termini previsti, rendendo gli altri risultati definitivi. Gasly ha invece riottenuto il terzo posto grazie al fatto che le sue penalità erano state applicate solo a fine gara.
Gasly torna sul podio, la reazione dell'Alpine: "Accogliamo la trasparenza"
Il comunicato dell'Alpine dopo la decisione della Fia: “Accogliamo con favore la decisione presa dalla FIA di ritenere ammissibile il nostro Diritto di Revisione in seguito alla classifica finale del GP Monaco dello scorso fine settimana. Di conseguenza, gli Steward hanno revocato le due penalità di cinque secondi inflitte alla vettura numero 10, il che ripristina il terzo posto finale conquistato dalla squadra. Desideriamo ringraziare la FIA e il Formula One Management per la trasparenza e la cooperazione dimostrate durante l’intero processo di revisione e per aver raggiunto questa decisione. Il focus del team è ora interamente rivolto al GP Barcellona-Catalunya di questo fine settimana, dove lotteremo per ottenere il miglior risultato possibile con entrambe le nostre vetture“.
F1, Gasly terzo a Monaco: l'abbraccio con Briatore
L'investigazione in corso da qualche giorno aveva già aperto la possibilità per Gasly e l'Alpine, ma quando la notizia è arrivata nel quartier generale è stata accolta con soddisfazione anche dal team principal Flavio Briatore, che ha subito abbracciato il pilota, come si vede nel video pubblicato dalla stessa scuderia.