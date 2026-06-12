F1, Kimi Antonelli: "Non ha senso il paragone con Senna. Rilassarmi? Devo martellare. E l'asciugamano rubato dalla Kardashian..."

Il momento d'oro di Kimi Antonelli non accenna a fermarsi, anche per merito suo. Reduce da cinque vittorie consecutive e saldamente al comando della classifica del Mondiale, il giovane talento della Mercedes non vuole cali di tensione: "Non è il momento di rilassarsi, devo continuare a martellare. Obiettivo e ambizione ce l’ho dentro, ma non devo pensare al risultato finale bensì a come raggiungerlo". Un talento e una mentalità che qualcuno ha già accostato addirittura ad Ayrton Senna: "Non mi piace sentire questo paragone, lui ha fatto la storia della Formula 1 e io devo ancora dimostrare tutto. Non ha senso".