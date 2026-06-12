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F1, Kimi Antonelli: "Non ha senso il paragone con Senna. Rilassarmi? Devo martellare. E l'asciugamano rubato dalla Kardashian..."

Kimi Antonelli racconta il successo a Montecarlo, parla dei paragoni con Senna e il siparietto con Kim Kardashian

12 Giu 2026 - 10:03
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Il momento d'oro di Kimi Antonelli non accenna a fermarsi, anche per merito suo. Reduce da cinque vittorie consecutive e saldamente al comando della classifica del Mondiale, il giovane talento della Mercedes non vuole cali di tensione: "Non è il momento di rilassarsi, devo continuare a martellare. Obiettivo e ambizione ce l’ho dentro, ma non devo pensare al risultato finale bensì a come raggiungerlo". Un talento e una mentalità che qualcuno ha già accostato addirittura ad Ayrton Senna: "Non mi piace sentire questo paragone, lui ha fatto la storia della Formula 1 e io devo ancora dimostrare tutto. Non ha senso".

Il recente trionfo nel Gran Premio di Monaco ha evidenziato una maturità tattica fuori dal comune, nonostante le continue sollecitazioni arrivate via radio dal muretto box. Il team, preoccupato per la gestione delle gomme, ha infatti cercato a più riprese di frenare l'irruenza del leader. Antonelli la racconta così: "Me lo hanno detto mille volte, erano un po’ stressati: non abbiamo bisogno di questo ritmo, devi gestire le gomme, rallenta. Ma il problema è che quando abbassi l’intensità l’attenzione cala ed è facile sbagliare, solo che a Montecarlo non puoi permetterti errori" racconta al Corriere della Sera.

Lo champagne a Montecarlo

 La domenica perfetta di Monaco si è conclusa con una memorabile serata di gala e con festeggiamenti sul podio che hanno visto partecipare anche il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff: "Ci sono rimasto quando è venuto. Mi ha detto: non scappare che dobbiamo spruzzarti di champagne. Tu bagna la pista e non tirarlo in direzione dei reali”. Quando gli viene chiesto se servirà un'altra vittoria per innaffiare Toto, Kimi non si nasconde: "Più di una, proviamo a vincerle tutte".

Cos'è successo con Kim Kardashian?

 Oltre ai successi in pista, il weekend monegasco ha regalato un curioso siparietto glamour diventato immediatamente virale sulle piattaforme social con Kim Kardashian che gli ha rubato l'asciugamano. Un episodio commentato dallo stesso Antonelli in modo ironico: "No, non me ne ero accorto. Me lo hanno raccontato e abbiamo poi fatto un video sui social. Ehi, Kim mi deve un asciugamano. Non poteva prendere quello di Lewis (Hamilton, fidanzato della Kardashian, ndr), perché proprio il mio?".

La domenica perfetta di Kimi Antonelli: dominio in pista e tuffo in mare

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© Luca Martini
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