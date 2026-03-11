Indiscrezioni

La Cina verso la Formula 1 con BYD

Il più grande costruttore al mondo di automobili elettriche starebbe pensando di entrare nel circus

di Tommaso Marcoli
11 Mar 2026 - 08:37
© Getty Images

© Getty Images

L'industria automobilistica cinese non si pone più alcun limite. Dopo l'imponente sviluppo - guidato dalle elettriche - sul mercato mondiale (Europa in particolare), l'obiettivo è quello di ritagliarsi un posto al sole anche nel motorsport. E quale miglior palcoscenico della Formula 1 per mettersi in gioco e dimostrare il livello di competenza tecnica - o presunta tale - raggiunto.
Ipotesi concrete
L'indiscrezione arriva da Bloomberg ed è più concreta di quanto si possa immaginare almeno per due motivi. Il primo è un tema di opportunità sportiva e di visibilità per il marchio: la Formula 1 è la massima espressione del motorsport e parteciparvi reca innegabilmente dei vantaggi pubblicitari. Il secondo riguarda il regolamento: le nuove monoposto hanno ormai un livello di elettrificazione piuttosto elevato. BYD potrebbe sfruttare la sua esperienza per costruire una power unit competitiva.
Non mancano gli ostacoli
Partecipare con una propria scuderia in F1 è un affare piuttosto costoso. Sebbene BYD sia il quinto più grande costruttore di veicoli al mondo, l'investimento da sostenere non è scontato e - anzi - potrebbe dover richiedere l'intervento di un partner esterno per essere realizzato. A supporto del "progetto" ci sarebbe il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem che vorrebbe dodici squadre in griglia di partenza, di cui almeno una americana e una cinese. Cadillac è entrata, BYD potrebbe essere la prossima.

cina
formula 1
byd
f1

Ultimi video

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

I più visti di Formula 1

Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell e Antonelli. Podio Ferrari con Leclerc

Leclerc: "Non sono per niente contento". Hamilton: "Con un paio di giri in più avrei superato Charles"

F1, in Cina parte l'Academy: ecco la pilota della Ferrari

I team clienti contro Mercedes. McLaren: "Da settimane chiediamo informazioni"

Rimpianto Ferrari: perché non fermarsi ai box?

Ferrari in viola a Shanghai: celebra il cavallo di fuoco

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:52
Rosso... antico: Ferrari a Shanghai per rinverdire la tradizione vincente
10:46
Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta
10:41
Un Sinner mai visto: litiga con due spettatori che disturbano lo scambio
10:36
Scontro tra Honda e Aston Martin: "Perplessi dalle parole di Newey"
10:36
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid