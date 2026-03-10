Indiscrezioni

Gli affari di Toto Wolff: il manager vorrebbe comprare il 24% di Alpine

Il team principal di Mercedes sarebbe interessato ad acquisire una partecipazione nella scuderia francese

di Tommaso Marcoli
10 Mar 2026 - 16:24
© Getty Images

© Getty Images

Mercedes protagonista assoluta della Formula 1 2026. Se il primo GP della stagione è stato letteralmente dominato dalle soluzioni tecniche d'avanguardia (ma discusse), il merito è anche di un team principal come Toto Wolff, capace di radunare attorno a sé persone capaci e di metterle nelle condizioni di lavorare al meglio. Lui stesso - d'altronde - ha dimostrato grande talento tanto nella gestione sportiva quanto in quella dei suoi affari. 
Verso l'acquisto 
Il quotidiano The Telegraph rilancia un'indiscrezione secondo cui Toto Wolff sarebbe interessato ad acquistare il 24% della scuderia Alpine. Diretta rivale di Mercedes - di cui è coproprietario - in Formula 1. Non si tratterebbe di un'azione economica di disturbo verso alti attori (leggasi Horner) del paddock, piuttosto una mossa per stringere i rapporti con una squadra a cui AMG vende - e venderà fino al 2030 - le power unit per le monoposto. Un modo di fare affari non condiviso da tutti: McLaren ha contestato per anni la possibilità riconosciuta a Red Bull di avere due squadre sotto la stessa proprietà.
Fiuto per gli affari
Avere un rapporto come squadra cliente è diverso dal detenerne quasi un terzo dell'intera proprietà. Gli equilibri che in Formula 1 chiamano a consultazione le squadre sarebbero rimessi in discussione se l'operazione dovesse realizzarsi. Toto Wolff non è sicuramente in crisi di liquidità, considerando che a novembre dello scorso anno ha venduto una piccola quota della sua partecipazione in Mercedes (per 223 milioni di euro). L'acquisto del 24% di Alpine richiederebbe un esborso di circa 517 milioni di euro che Wolff potrebbe recuperare con l'aiuto di alcuni investitori.

