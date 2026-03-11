Pep Guardiola l'ecologista: al campo con una Ford elettrica

Sui generis

Guardiola si è sempre dichiarato favorevole a misure a sostegno dell'ambiente. Più volte si è espresso positivamente nei confronti di soluzioni di mobilità alternativa: "adottando una mobilità più sostenibile, come le auto elettriche, possiamo avere un grosso impatto positivo sul nostro pianeta", ha dichiarato in un'intervista. Nel recente passato, Pep ha avuto uno stretto rapporto di collaborazione con Nissan e ha guidato per anni l'elettrica Leaf.

Una nuova generazione

Oggi il Mister del Manchester City si reca quotidianamente al campo d'allenamento a bordo di una nuova Ford Capri (dal valore di circa 43 mila euro). Un crossover elettrico che richiama - nel nome - una storica sportiva degli anni '70. Disponibile in diversi allestimenti (trazione anteriore o integrale) e potenze (da 177 fino a 340 CV) rappresenta la visione del futuro a basse emissioni secondo Ford. Condivisa evidentemente con Guardiola, che negli anni ha continuato a vincere trofei sempre a bordo di un'automobile elettrica.