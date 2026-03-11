Personaggi

Pep Guardiola l'ecologista: al campo con una Ford elettrica

L'allenatore del Manchester City si presenta agli allenamenti, tra supercar e auto di lusso, con una Capri

di Redazione Drive Up
11 Mar 2026 - 09:58
© instagram

© instagram

Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti e apprezzati nella storia del calcio. Il suo nome e la sua reputazione lo precedono, anche per il suo modo non convenzionale di presentarsi dentro e fuori dal campo. Persino in allenamento, considerando che tra supercar e auto di lusso dei giocatori, l'unica a distinguersi è proprio la sua Ford Capri elettrica.

videovideo

Sui generis
Guardiola si è sempre dichiarato favorevole a misure a sostegno dell'ambiente. Più volte si è espresso positivamente nei confronti di soluzioni di mobilità alternativa: "adottando una mobilità più sostenibile, come le auto elettriche, possiamo avere un grosso impatto positivo sul nostro pianeta", ha dichiarato in un'intervista. Nel recente passato, Pep ha avuto uno stretto rapporto di collaborazione con Nissan e ha guidato per anni l'elettrica Leaf.
Una nuova generazione
Oggi il Mister del Manchester City si reca quotidianamente al campo d'allenamento a bordo di una nuova Ford Capri (dal valore di circa 43 mila euro). Un crossover elettrico che richiama - nel nome - una storica sportiva degli anni '70. Disponibile in diversi allestimenti (trazione anteriore o integrale) e potenze (da 177 fino a 340 CV) rappresenta la visione del futuro a basse emissioni secondo Ford. Condivisa evidentemente con Guardiola, che negli anni ha continuato a vincere trofei sempre a bordo di un'automobile elettrica.

Ti potrebbe interessare

videovideo
pep guardiola
guardiola
ford
ford elettrica
ford capri

Ultimi video

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

02:29
R4 SRV LAMBORGHINI MIURA 60° ANNIVERSARIO OK

Lamborghini Miura: 60 anni da supercar

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:15
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

00:55
GMC Hummer EV

GMC Hummer EV

02:24
Peugeot 3008 Plug-in hybrid

Peugeot 3008 Plug-in hybrid

01:13
Una nuova dimensione per Hennessey

Una nuova dimensione per Hennessey

02:02
Svelata la nuova Cupra Born a Milano

Svelata la nuova Cupra Born a Milano

15:35
La puntata del 5 marzo #DriveUp

La puntata del 5 marzo #DriveUp

15:54
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

01:22
Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

02:33
Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

02:01
Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

02:29
Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

02:00
Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

I più visti di Drive Up

Perché sulle auto non c'è più la ruota di scorta?

La Ferrari di Tonali e il parcheggiatore...maldestro

Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

La nuova Renault Clio è già un successo: exploit di ordini

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:52
Rosso... antico: Ferrari a Shanghai per rinverdire la tradizione vincente
10:46
Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta
10:41
Un Sinner mai visto: litiga con due spettatori che disturbano lo scambio
10:36
Scontro tra Honda e Aston Martin: "Perplessi dalle parole di Newey"
10:36
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid