Pep Guardiola l'ecologista: al campo con una Ford elettrica
L'allenatore del Manchester City si presenta agli allenamenti, tra supercar e auto di lusso, con una Capridi Redazione Drive Up
Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti e apprezzati nella storia del calcio. Il suo nome e la sua reputazione lo precedono, anche per il suo modo non convenzionale di presentarsi dentro e fuori dal campo. Persino in allenamento, considerando che tra supercar e auto di lusso dei giocatori, l'unica a distinguersi è proprio la sua Ford Capri elettrica.
Sui generis
Guardiola si è sempre dichiarato favorevole a misure a sostegno dell'ambiente. Più volte si è espresso positivamente nei confronti di soluzioni di mobilità alternativa: "adottando una mobilità più sostenibile, come le auto elettriche, possiamo avere un grosso impatto positivo sul nostro pianeta", ha dichiarato in un'intervista. Nel recente passato, Pep ha avuto uno stretto rapporto di collaborazione con Nissan e ha guidato per anni l'elettrica Leaf.
Una nuova generazione
Oggi il Mister del Manchester City si reca quotidianamente al campo d'allenamento a bordo di una nuova Ford Capri (dal valore di circa 43 mila euro). Un crossover elettrico che richiama - nel nome - una storica sportiva degli anni '70. Disponibile in diversi allestimenti (trazione anteriore o integrale) e potenze (da 177 fino a 340 CV) rappresenta la visione del futuro a basse emissioni secondo Ford. Condivisa evidentemente con Guardiola, che negli anni ha continuato a vincere trofei sempre a bordo di un'automobile elettrica.