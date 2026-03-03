Dati

Auto cinesi in Italia: una crescita inarrestabile

A febbraio 2026 il Made in China ha raggiunto una quota del 12,5% sul mercato italiano dell'automobile

di Redazione Drive Up
03 Mar 2026 - 13:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Eravamo stati avvertiti: le auto cinesi avrebbero invaso il mercato a un ritmo incontrollabile. Sarebbero diventate sempre di più fino a rappresentare una minaccia concreta per chiunque. A Febbraio 2026, lo scenario è di quelli ampiamente anticipati e percepiti come uno spauracchio. Perché se i veicoli Made in China rappresentano il 12,5% di tutte le nuove immatricolazioni in Italia, allora la Cina è davvero più vicina che mai.
Bene tutto il mercato
Concretamente, significa che 1 nuova auto ogni 8 appartiene a un marchio cinese. Un risultato notevole ottenuto in pochissimo tempo attraverso un'offensiva di marchi - e di prodotto - intensa e abbondante. Tuttavia, l'intero mercato dell'auto registra una crescita significativa: il mercato italiano dell’auto totalizza 157.334 immatricolazioni, pari al 14% in più rispetto ai volumi di febbraio 2025. "In questo primo scorcio dell’anno il mercato italiano manifesta un dinamismo che è di buon auspicio per i mesi futuri", ha commentato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. 
Crescono le elettriche
Come spesso accade in questi ultimi mesi, sono le motorizzazioni elettrificate a guidare il mercato: "Buono, in generale, l’avanzamento dei veicoli ricaricabili BEV e PHEV, che, nel complesso, raggiungono il 16% di quota di immatricolazioni nel mese. Prosegue la progressiva elettrificazione delle propulsioni dei veicoli, che ai motori endotermici affiancano, ormai per ben oltre la metà delle vendite, sistemi di recupero e accumulo dell’energia elettrica", prosegue Vavassori. Al contrario, le benzina vedono il mercato di febbraio in calo dell'11,9%; allo stesso modo, le diesel calano del 22,5%.
Stellantis in cima alle preferenze
Le autovetture mild e full hybrid aumentano del 34% nel mese, con una quota del 52,1%. Merito soprattutto di Stellantis che piazza Fiat Panda, Fiat Grande Panda e Jeep Avenger nelle prime tre posizioni per questa specifica motorizzazione. La Leapmotor T03 è stata l'auto elettrica più venduta in assoluto e sono ancora i SUV a costituire la fetta più grossa del mercato, con una quota del 57,3%. Il Gruppo Stellantis registra una quota di mercato del 34% e sono quattro i modelli nella top ten di febbraio, con Fiat Panda stabile in testa alla classifica (12.592 unità), seguita da Jeep Avenger (5.868) e, al quarto, da Leapmotor T03 (4.778).

