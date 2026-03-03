Malagò e le ombre sulle Paralimpiadi: "Dispiaciuti per ritorno bandiere russe, ci saranno problemi"

In un'intervista rilasciata a La Stampa, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, si è espresso così sul ritorno delle bandiere russe per le Paralimpiadi: "Siamo stupiti e dispiaciuti. La scelta porta a dei problemi, fino a dove non sappiamo. Ci sono elementi di complicazione che durante i Giochi non ci sono stati. Si aggiunge il conflitto in Medio Oriente e dire che tutto è sotto controllo sarebbe superficiale".