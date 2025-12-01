Kimi e la perdita... dell'innocenza: rabbia social dopo il passo falso finale di Losail

Nell'era dei social il rookie italiano della Mercedes (Casa che fornisce la power unit alla McLaren) ha sottolineato il suo disappunto con un "bel" bollo nero nella foto profilo del suo account instagram. Sotto pressione da Norris nel momento in cui sia lui che il pilota della Mercedes spingevano per andare all'attacco di Carlos Sainz che era in difficoltà, AKA ha commesso una sbavatura di sicuro inopportuna e che gli è costata cara ma... di più alle residue chances di Verstappen ad Abu Dhabi. Comunque sia andata, viene da parlare di... perdita dell'innocenza per Kimi. È tutta esperienza e d'altra parta tocca farci l'abitudine, perché Antonelli e il suo compagno di squadr George Russell il prossimo weekend "rischiano" - molto di più che in Qatar -di essere gli arbitri della sfida (purtroppo per loro altrui) per il titolo iridato.