Iran, ceo Gp d'Australia rassicura: "Gara di F1 si corre regolarmente"

Il ceo del Gran Premio d'Australia, Travis Auld, ha assicurato che la guerra in Iran non impedirà a team e piloti di Formula 1 di raggiungere il paese e Melbourne in tempo per il prossimo Gran Premio dell'8 marzo. "La F1 è esperta nello spostare le persone in tutto il mondo - ha detto Auld in una intervista riportata dai media australiani - Hanno riprogrammato rapidamente i voli. Mi è stato detto che ora tutti sono chiusi dentro e arrivano entro i tempi richiesti". "I piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono coloro a cui è stata data priorità - ha spiegato - Alcuni degli altri staff stanno partendo adesso, probabilmente potremmo fare la gara anche senza di loro ma fortunatamente siamo riusciti a portare qui tutti quelli che devono essere qui".