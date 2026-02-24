Stadio Franchi, Funaro: "Smontaggio di una trave? Sicurezza prima di tutto"

Le maxi travi dello stadio Franchi "sono di acciaio, travi con un peso importante e devono essere posizionate nella massima sicurezza. Per cui meglio un'attenzione in più ed è questo che devono fare le ditte, la direzione dei lavori e tutti quelli che lavorano nel cantiere". Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine di un'iniziativa, a proposito dello smontaggio, pressoché immediato, della seconda trave della Curva Fiesole - prima area dello Stadio Artemio Franchi in ristrutturazione - durante i lavori in corso. La trave è stata smontata per un inconveniente. "La prima trave è stata posizionata nel giorno in cui siamo andati a fare il sopralluogo nel cantiere. Il giorno successivo, ovviamente c'è un crono-programma che deve andare avanti, doveva esserci il posizionamento della seconda" ma c'è stato un problema riguardante l'allineamento del manufatto. "Per cui, per sicurezza, e come è giusto che sia, come fanno le ditte all'interno dei cantieri - ha spiegato la sindaca - hanno preso e rimosso la trave. So che stamani facevano una riunione, poi daremo gli aggiornamenti, ma i lavori continuano ad andare avanti".