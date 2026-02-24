Kelly: "Dobbiamo essere pronti. Osimhen? Abbiamo provato tante cose per marcarlo"

Infine, Kelly ha ripercorso l'avventura a Torino un anno dal suo arrivo: "Sono fiero e orgoglioso di giocare per un club come la Juventus. Sono riuscito a integrarmi sin da subito sia come calciatore che come persona. Cerco sempre di capire come poter migliorare il mio gioco, bisogna essere sempre concentrati e determinati ed è quello che ho cercato di fare".