Kelly: "Dobbiamo essere pronti. Osimhen? Abbiamo provato tante cose per marcarlo"

Le parole del difensore bianconero alla vigilia del ritorno playoff di Champions League
La Juventus è chiamata all'impresa. Dopo il 5-2 di Istanbul, domani i bianconeri dovranno provare a ribaltare il Galatasaray e tutti i pronostici della vigilia per strappare il pass valido per gli ottavi di Champions League. Una partita importantissima anche per il morale della squadra, reduce da quattro sconfitte in cinque partite tra campionato e coppa.
"Giocare di fronte ai nostri tifosi ci dà molta convinzione e fiducia. Conosciamo la posizione in cui ci troviamo al momento, sappiamo che è un compito arduo ma dobbiamo essere pronti per una partita del genere", ha dichiarato Lloyd Kelly in conferenza stampa. Il difensore ha aggiunto: "Questa settimana abbiamo lavorato duramente, provato diverse situazioni. Dobbiamo entrare in partita sin da subito. Quello che voglio fare io è mantenere un livello alto. Conosciamo le difficoltà, ma dobbiamo essere pronti".
In campo avrà l'arduo compito di marcare Victor Osimhen: "Conosciamo il calciatore che abbiamo di fronte e sappiamo che nella scorsa partita ha creato molte occasioni, però abbiamo lavorato e provato tante cose. Io spero di fare una partita di alto livello".
Infine, Kelly ha ripercorso l'avventura a Torino un anno dal suo arrivo: "Sono fiero e orgoglioso di giocare per un club come la Juventus. Sono riuscito a integrarmi sin da subito sia come calciatore che come persona. Cerco sempre di capire come poter migliorare il mio gioco, bisogna essere sempre concentrati e determinati ed è quello che ho cercato di fare".
