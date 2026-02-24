Verso Juventus-Galatasaray

Kelly: "Dobbiamo essere pronti. Osimhen? Abbiamo provato tante cose per marcarlo"

Le parole del difensore bianconero alla vigilia del ritorno playoff di Champions League 

24 Feb 2026 - 17:06
videovideo

La Juventus è chiamata all'impresa. Dopo il 5-2 di Istanbul, domani i bianconeri dovranno provare a ribaltare il Galatasaray e tutti i pronostici della vigilia per strappare il pass valido per gli ottavi di Champions League. Una partita importantissima anche per il morale della squadra, reduce da quattro sconfitte in cinque partite tra campionato e coppa. 

"Giocare di fronte ai nostri tifosi ci dà molta convinzione e fiducia. Conosciamo la posizione in cui ci troviamo al momento, sappiamo che è un compito arduo ma dobbiamo essere pronti per una partita del genere", ha dichiarato Lloyd Kelly in conferenza stampa. Il difensore ha aggiunto: "Questa settimana abbiamo lavorato duramente, provato diverse situazioni. Dobbiamo entrare in partita sin da subito. Quello che voglio fare io è mantenere un livello alto. Conosciamo le difficoltà, ma dobbiamo essere pronti". 

In campo avrà l'arduo compito di marcare Victor Osimhen: "Conosciamo il calciatore che abbiamo di fronte e sappiamo che nella scorsa partita ha creato molte occasioni, però abbiamo lavorato e provato tante cose. Io spero di fare una partita di alto livello". 

Infine, Kelly ha ripercorso l'avventura a Torino un anno dal suo arrivo: "Sono fiero e orgoglioso di giocare per un club come la Juventus. Sono riuscito a integrarmi sin da subito sia come calciatore che come persona. Cerco sempre di capire come poter migliorare il mio gioco, bisogna essere sempre concentrati e determinati ed è quello che ho cercato di fare". 

Champions League: ecco il pallone della Finale di Budapest

1 di 26
© adidas
© adidas
© adidas

© adidas

© adidas

juventus
lloyd kelly
champions league

Ultimi video

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

02:05
Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

01:44
Berardi eroe del Sassuolo

Berardi eroe del Sassuolo

01:28
Milan, quanti sprechi

Milan, quanti sprechi

01:20
Rivoluzione Torino

Rivoluzione Torino: panchina a D'Aversa

01:40
Il Bodø ci crede

Il Bodø ci crede

02:20
Dimarco l'irrinunciabile

Dimarco l'irrinunciabile

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Luciano Spalletti

La scossa di Spalletti alla Juve: cuore e futuro, cosa ha detto ieri alla squadra

DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

Spalletti non risparmia i suoi: "Manca l'entusiasmo, giocatori sotto pressione. Di Gregorio? Responsabile come tutti"

Juve, è notte fonda: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero

Juve, ora è crisi vera: quello attuale è finora il peggior campionato degli ultimi 15 anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:32
Inter, Lautaro Martinez non vede l'ora: "Tornerò più forte"
17:26
Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere
17:23
La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila
17:12
Youth League, l'Inter rimonta il Betis 5-3 e vola ai quarti
17:08
Real Madrid, Courtois e Arbeloa con Vinicius: "Contro razzismo si può fare di più"