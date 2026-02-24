VERSO JUVENTUS-GALATASARAY

Spalletti: "Momento difficile, chiediamo aiuto al pubblico. Yildiz e Bremer convocati"

Tutto passa dai playoff per il tecnico: "Al futuro penseremo dopo, i bilanci alla fine". E su Di Gregorio: "Non diamo nessuno in pasto alle critiche"

24 Feb 2026 - 16:38
videovideo

Missione possibile o no? La Juventus torna in campo mercoledì sera in Champions League contro il Galatasaray per provare a ribaltare il 5-2 di una settimana fa e raggiungere gli ottavi di finale. Nel mezzo, anche la sconfitta in campionato per 2-0, allo Stadium, contro il Como. 

Temi affrontati nella conferenza stampa della vigilia da Luciano Spalletti: "Ci sono partite che non si giocano, ma si compongono. Serve creare un contesto e la partecipazione di un intero ambiente, abbiamo bisogno del cuore dei nostri tifosi. Con il pubblico con noi siamo più forti. Sappiamo che è un momento delicato e difficile, chiediamo al pubblico di starci vicino. Come dicono loro, lotteremo 'fino alla fine' della partita. Avremo poche chance, ma vogliamo giocarcele tutte". 

Sul rientro di Yildiz, Spalletti ha invece detto: "Per noi è già un leader anche se è molto giovane, riesce a essere sereno nei momenti difficili, con facilità. Nell'ultimo periodo ha fatto vedere anche la volontà di rimanere qui, è un riferimento. Vuole esserci in tutti i modi perché ci tiene a giocarsi questa sfida. Si è allenato parzialmente col gruppo, ma alla fine mi è venuto vicino e mi ha detto 'io ci sono, sono a posto' e questo dice molto". 

Rientra anche Bremer: "Sarà convocato e può essere usato durante la partita. Lui è fatto della stessa pasta di Yildiz, pasta bianconera".

La risposta dell'allenatore alle critiche e agli insulti ricevuti dal portiere Di Gregorio dopo le ultime prestazioni negative: "Dobbiamo sviluppare la capacità di accettare di essere disprezzati, è fondamentale per non dipendere dallo sguardo degli altri. Devi smetterti di pensare cosa succederà e concentrarti su ciò che vuoi che accada. Come gruppo, non diamo in pasto nessuno alle critiche degli altri. Gol subito col Como? Non dovevamo far arrivare l'avversario al tiro, passare meglio il pallone".

Nessun indizio definitivo, però, su chi giocherà fra lui e Perin: "Facciamo ragionamenti per mettere in meno difficoltà possibile tutti. Faremo valutazioni, sperando di fare la scelta corretta".

Su momento e partita col Galatasaray, Spalletti sa quello che deve fare la sua squadra: "Quello che stiamo facendo in questo momento non rispecchia chi siamo noi. Le statistiche non sono giudizio definitivo, i conti si tirano alla fine di tutto. La partita col Como è l'unica per cui si può davvero dire qualcosa a questi ragazzi, sulle altre possiamo parlarne. Ricordiamoci chi siamo, pensiamo a noi stessi e all'aiuto che ci darà il pubblico. Non pensiamo che dobbiamo fare tre gol, anche se è la verità. Pensiamo a segnare un gol, poi gli scenari cambiano e tutto si autoalimenta". 

Concentrazione solo sui playoff di Champions: "Abbiamo resettato al meglio, il giorno di riposo è servito. Andremo ad affrontare le difficoltà di questa partita e poi faremo altri ragionamenti sul futuro. Ma solo dopo questa partita e questo risultato".

Leggi anche

Buffon: "Di Gregorio? Un turno di riposo non sarebbe una bocciatura. Mi rivedo in Carnesecchi"

juventus
champions league
luciano spalletti

Ultimi video

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

02:05
Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

Taveri: "Ecco perché l'Inter può rimontare"

01:44
Berardi eroe del Sassuolo

Berardi eroe del Sassuolo

01:28
Milan, quanti sprechi

Milan, quanti sprechi

01:20
Rivoluzione Torino

Rivoluzione Torino: panchina a D'Aversa

01:40
Il Bodø ci crede

Il Bodø ci crede

02:20
Dimarco l'irrinunciabile

Dimarco l'irrinunciabile

01:29
Speranza McTominay

Napoli, Conte spera di recuperare McTominay

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Luciano Spalletti

La scossa di Spalletti alla Juve: cuore e futuro, cosa ha detto ieri alla squadra

DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

Spalletti non risparmia i suoi: "Manca l'entusiasmo, giocatori sotto pressione. Di Gregorio? Responsabile come tutti"

Juve, è notte fonda: Vojvoda e Caqueret espugnano lo Stadium, altro crollo bianconero

Juve, ora è crisi vera: quello attuale è finora il peggior campionato degli ultimi 15 anni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:32
Inter, Lautaro Martinez non vede l'ora: "Tornerò più forte"
17:26
Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere
17:23
La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila
17:12
Youth League, l'Inter rimonta il Betis 5-3 e vola ai quarti
17:08
Real Madrid, Courtois e Arbeloa con Vinicius: "Contro razzismo si può fare di più"