Spalletti: "Momento difficile, chiediamo aiuto al pubblico. Yildiz e Bremer convocati"

Sul rientro di Yildiz, Spalletti ha invece detto: "Per noi è già un leader anche se è molto giovane, riesce a essere sereno nei momenti difficili, con facilità. Nell'ultimo periodo ha fatto vedere anche la volontà di rimanere qui, è un riferimento. Vuole esserci in tutti i modi perché ci tiene a giocarsi questa sfida. Si è allenato parzialmente col gruppo, ma alla fine mi è venuto vicino e mi ha detto 'io ci sono, sono a posto' e questo dice molto".