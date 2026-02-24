Precisione e velocità: Bretling svela il Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin

Breitling e Aston Martin insieme: ecco il Navitimer in edizione limitata
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
L'azienda svizzera torna in Formula 1 con una partnership importante e strategica
La perfomance è da sempre nel dna di Bretling e di Aston Martin. Valori condivisi per due brand che hanno deciso di legarsi in una partnership pluriennale molto importante. La casa svizzera di orologi di lusso torna così in Formula 1, con uno dei team più importanti. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, è arrivato anche il momento di svelare il primo orologio nato da questa collaborazione: ecco il Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One™ Team.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Un modello che è un'icona per Breitling, sicuramente quello più riconoscibile da tutti. 1959 gli esemplari che saranno prodotti. 1959 come l'anno di debutto di Aston Martin in F1. Un modello dalla forte anima racing con dettagli unici: il cinturino ricorda le cinture di sicurezza e ha dettagli gialli e verdi, colore caratteristico della casa inglese. Leggera, leggerissima, cassa in titanio: una prima volta assoluta per il Navitimer. E poi al quadrante in fibra di carbonio, il materiale principe quando si parla di competizioni. Il fondello aperto in vetro zaffiro rivela il motore dell'orologio: il Calibro di manifattura Breitling 01, un cronometro certificato COSC con una riserva di carica pari a 70 ore, progettato per offrire una precisione assoluta anche sotto pressione. Perché si sa, in Formula 1 la precisione fa la differenza. A ribadirlo anche il Ceo di Breitling Georges Kern: "Aston Martin costruisce auto che puntano tanto sulla presenza quanto sulle prestazioni. Insieme condividiamo la stessa tradizione: quella di un design iconico in cui ogni linea, ogni finitura e ogni proporzione ha uno scopo preciso. Nulla è lasciato al caso".