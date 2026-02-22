La safety car di Formula 1 è in vendita

Un’auto nel mezzo della tempesta

Durante il discusso finale del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, la safety car guidò il gruppo prima della ripartenza che consegnò il titolo a Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton. In realtà, la Vantage non ebbe alcun ruolo decisionale. Le scelte furono prese dalla direzione gara, allora guidata da Michael Masi, finito al centro di critiche feroci per aver consentito la ripartenza con un solo giro disponibile. Tuttavia, nell’immaginario collettivo, quell’auto resta parte integrante di quella sequenza entrata nella storia.

Oggetto da collezione, o pezzo di polemica?

La vettura ha svolto servizio anche in Formula 2 e Formula 3, ma il suo nome resta legato a quella notte nel deserto. Un’auto che non ha deciso nulla, ma che si è trovata nel posto giusto – o sbagliato – al momento giusto. C’è chi la considererà un pezzo unico di storia moderna della Formula 1. Qualcun altro la vedrà come il simbolo di una ferita ancora aperta. In ogni caso, è raro che una safety car riesca a farsi ricordare più di chi stava lottando per il titolo mondiale.