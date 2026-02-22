La safety car di Formula 1 è in vendita

La safety car del mondiale 2021 di Formula 1 è in vendita
Il modello di Aston Martin Vantage che guidò il gruppo nel caotico finale di Abu Dhabi 2021 è sul mercato a circa 700 mila eurodi Redazione Drive Up
Non è un’auto qualunque. È la safety car che ha preceduto uno dei finali più controversi della storia della Formula 1. Una Aston Martin Vantage F1 Edition del 2018, impiegata tra il 2021 e il 2023 in venti weekend di gara, è oggi in vendita presso un concessionario britannico per circa 700.000 euro. Ma il valore simbolico supera di gran lunga quello economico perché questa è la vettura entrata in pista nel Gran Premio di Abu Dhabi 2021, quello che assegnò il titolo mondiale all’ultimo giro.
Un’auto nel mezzo della tempesta
Durante il discusso finale del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, la safety car guidò il gruppo prima della ripartenza che consegnò il titolo a Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton. In realtà, la Vantage non ebbe alcun ruolo decisionale. Le scelte furono prese dalla direzione gara, allora guidata da Michael Masi, finito al centro di critiche feroci per aver consentito la ripartenza con un solo giro disponibile. Tuttavia, nell’immaginario collettivo, quell’auto resta parte integrante di quella sequenza entrata nella storia.
Oggetto da collezione, o pezzo di polemica?
La vettura ha svolto servizio anche in Formula 2 e Formula 3, ma il suo nome resta legato a quella notte nel deserto. Un’auto che non ha deciso nulla, ma che si è trovata nel posto giusto – o sbagliato – al momento giusto. C’è chi la considererà un pezzo unico di storia moderna della Formula 1. Qualcun altro la vedrà come il simbolo di una ferita ancora aperta. In ogni caso, è raro che una safety car riesca a farsi ricordare più di chi stava lottando per il titolo mondiale.