Bezzecchi: "Molto bene ma è solo venerdì". Marquez: "Marco e Aprilia sono da dieci"

Il nove volte campione del mondo scarica tutta la pressione sul binomio italiano

27 Feb 2026 - 11:11
MARCO BEZZECCHI

"Ho sbagliato il timing del mio primo time attack: c'era tanto vento e infatti pochi hanno migliorato. Poi il cielo si è oscurato in fretta e siamo usciti tutti per non rischiare. Sono andato bene ma non dimentichiamo che è solo venerdì. La moto è molto migliorata e anch'io a livello di guida. Questa poi è una buona pista per noi, eravamo andati abbastanza bene anche l'anno scorso. Mi aspettavo che la pista fosse in queste condizioni, ma pioggerella e vento ci hanno condizionato. Con la mescola soft mi aspettavo di fare fatica, ma in realtà questo è avvenuto solo in ingresso curva: mi parte dietro ma ci sistemeremo. Con la media per assurdo faccio meno fatica: è più stabile e diciamo così... friendly in staccata. La soft è decisamente più ballerina".

MARC MARQUEZ

"Ho fatto il mio tempo nello stesso momento di Bezzecchi, quindi lui e Aprilia sono davanti ma noi siamo lì a lottare. Quanto li temo da uno a dieci? Dieci, senza dubbio! Sono i favoriti per la pole position e per la vittoria sia nella Sprint che nel Gran Premio. Sembra Mandalika l'anno scorso e poi Marco è andato forte qui anche nel 2025. Noi dobbiamo lottare per un posto in prima fila e puntiamo al podio nelle due gare. Oggi ho provato la media, perché domani si monta solo la soft e la media poi non lo montiamo più fino a domenica, ma abbiamo rischiato perché con le condizioni di oggi non era scontato entrare nei dieci.  

FABIO DI GIANNANTONIO

"Bell'inizio per noi. Abbiamo lavorato molto durante l'inverno. Non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale chiaramente ma abbiamo le idee chiare sulle cose da provare e per ora ci è venuto tutto bene. Sono molto contento del mio secondo time attack, nonostante il vento. Non era facile migliorare. Quando hai feeling e la moto ti segue viene tutto più facile". 

