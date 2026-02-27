Bezzecchi: "Molto bene ma è solo venerdì". Marquez: "Marco e Aprilia sono da dieci"

"Ho sbagliato il timing del mio primo time attack: c'era tanto vento e infatti pochi hanno migliorato. Poi il cielo si è oscurato in fretta e siamo usciti tutti per non rischiare. Sono andato bene ma non dimentichiamo che è solo venerdì. La moto è molto migliorata e anch'io a livello di guida. Questa poi è una buona pista per noi, eravamo andati abbastanza bene anche l'anno scorso. Mi aspettavo che la pista fosse in queste condizioni, ma pioggerella e vento ci hanno condizionato. Con la mescola soft mi aspettavo di fare fatica, ma in realtà questo è avvenuto solo in ingresso curva: mi parte dietro ma ci sistemeremo. Con la media per assurdo faccio meno fatica: è più stabile e diciamo così... friendly in staccata. La soft è decisamente più ballerina".