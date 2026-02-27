Nike presenta Pegasus 42 e ACG Pegasus Trail

© Nike Press Office
Due nuove silhouette pensate per accompagnare i runners in ogni contesto: dall’asfalto ai sentieri
Nike Pegasus 42 è pensata specificamente per offrire il massimo in termini di ammortizzazione reattiva e aiutare il runner a spingersi oltre i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi. L’ultima evoluzione della linea, che porta avanti una tradizione d’innovazione per il running incentrata sull’atleta da oltre quarant'anni, introduce un’unità Air Zoom curva a tutta lunghezza con il 15% di ritorno di energia in più rispetto al modello precedente. L’insieme dell’intersuola in schiuma ReactX e la suola waffle migliorata rende Pegasus 42 una scarpa versatile, intuitiva e leggera, ideale per macinare chilometri a ritmi diversi.
Accanto al modello da strada debutta ACG Pegasus Trail, una silhouette che unisce le prestazioni e l’affidabilità di Nike Pegasus con innovazioni specifiche per il trail. Progettata per passare dall’asfalto ai sentieri e ai terreni più vari, offre ammortizzazione morbida in schiuma ReactX per un ritorno di energia reattivo e una nuova suola Nike All Terrain Compound 2.0 che garantisce trazione migliorata in ogni condizione. Sviluppata insieme ai runners dell’All Conditions Racing Department, la scarpa bilancia comfort reattivo e supporto strutturato, con una tomaia in mesh tecnico traspirante e una forma aggiornata specifica per il trail.
Nike Pegasus 42 e ACG Pegasus Trail sono disponibili entrambe su https://nike.com e presso rivenditori selezionati: Nike Pegasus 42 a partire da giovedì 9 aprile, ACG Pegasus Trail una settimana più tardi: giovedì 16 aprile.