Nike presenta Pegasus 42 e ACG Pegasus Trail

Nike Pegasus 42 è pensata specificamente per offrire il massimo in termini di ammortizzazione reattiva e aiutare il runner a spingersi oltre i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi. L’ultima evoluzione della linea, che porta avanti una tradizione d’innovazione per il running incentrata sull’atleta da oltre quarant'anni, introduce un’unità Air Zoom curva a tutta lunghezza con il 15% di ritorno di energia in più rispetto al modello precedente. L’insieme dell’intersuola in schiuma ReactX e la suola waffle migliorata rende Pegasus 42 una scarpa versatile, intuitiva e leggera, ideale per macinare chilometri a ritmi diversi.