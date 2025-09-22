Horner, mister cento milioni: accordo con Red Bull e buonuscita record

"Guidare la Red Bull Racing è stato un onore e un privilegio. Quando abbiamo iniziato nel 2005 nessuno di noi avrebbe potuto immaginare il viaggio che ci aspettava: i campionati, le gare, le persone, i ricordi. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto come squadra, battendo record e raggiungendo vette che nessuno avrebbe mai creduto possibili, e lo porterò per sempre con me. Tuttavia, per quanto mi riguarda, la mia più grande soddisfazione è stata quella di assemblare e guidare il gruppo più straordinario di persone talentuose e motivate e vederle prosperare come sussidiarie di un'azienda di bevande energetiche e vederle sfidare e battere alcuni dei più grandi marchi automobilistici del mondo. Auguro a Laurent, Max, Yuki e a tutto il Red Bull Technology Group il meglio per il futuro. Sono fiducioso che, come sempre, porteranno al successo in pista, per i nostri tifosi e continueranno a spingere al massimo e non vedo l'ora di vedere il primo motore Red Bull/Ford sulla RB22 il prossimo anno e l'emozionante RB17. Vorrei ringraziare i nostri incredibili sponsor e partner per il loro incrollabile sostegno che hanno svolto un ruolo chiave in tutto il nostro successo. Vorrei dire un grande grazie ai fans per la loro continua convinzione e senza i quali non ci sarebbe la Formula Uno. Corse a parte, vorrei anche ringraziare gli azionisti, il compianto Dietrich Mateschitz per l'opportunità che mi ha dato a trentuno anni, Mark Mateschitz e Saravoot Yoovidhya e infine Chalerm e Daranee Yoovidhya per la loro amicizia e impegno durante il mio periodo in Red Bull, così come Oliver Mintzlaff e il Consiglio di Amministrazione per la loro guida". (Christian Horner)