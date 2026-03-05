Hamilton: "Non ho ancora fatto il regalo di matrimonio a Leclerc"

In attesa di accendere i motori e scendere in pista per la nuova stagione, in Australia si continua a parlare del matrimonio di Leclerc. Charles la scorsa settimana si è sposato a Montecarlo con Alexandra Saint Mleux. Ovviamente non poteva mancare la più classica delle domande al vicino di box Lewis Hamilton: "Che regalo hai fatto a Leclerc?". "Non mi sono mai spostato, perciò non gli ho dato nessun consiglio", questa la premessa del sette volte Campione del Mondo che poi svela: "Non ho ancora fatto un regalo, di solito temporeggio quando si stratta di regali del genere, quindi probabilmente tra sei mesi glielo darò".