F1, NOZZE IN CASA FERRARI

Hamilton: "Non ho ancora fatto il regalo di matrimonio a Leclerc"

In conferenza stampa Lewis svela che non ha ancora pensato al regalo per il compagno di squadra

05 Mar 2026 - 10:04
In attesa di accendere i motori e scendere in pista per la nuova stagione, in Australia si continua a parlare del matrimonio di Leclerc. Charles la scorsa settimana si è sposato a Montecarlo con Alexandra Saint Mleux. Ovviamente non poteva mancare la più classica delle domande al vicino di box Lewis Hamilton: "Che regalo hai fatto a Leclerc?". "Non mi sono mai spostato, perciò non gli ho dato nessun consiglio", questa la premessa del sette volte Campione del Mondo che poi svela: "Non ho ancora fatto un regalo, di solito temporeggio quando si stratta di regali del genere, quindi probabilmente tra sei mesi glielo darò".

