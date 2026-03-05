Tennis, Djokovic aspetta Serena Williams: "Ho la sensazione che torni"

05 Mar 2026 - 11:23

"Serena Williams sta tornando". Ad esprimere attesa e gioia per il probabile - ma ancora avvolto dal mistero - ritorno i ncampo di Serena Williams, 44enne campionessa americana con 23 Slam in bacheca, e' Novak Djokovic. Parlando da Indian Wells, il serbo ex n.1 del tennis maschile ha ammesso di "non vedere l'roa di rivedere una delle più grandi tenniste di sempre". A far nascere le voci su un clamoroso ritorno in campo della minore delle sorelle Williams e' stata la sua iscrizione alle liste di controllo antidoping dell'Itia, mossa necessaria quando dopo una lunga assenza si vuole tornare. Ma Serena non ha mai sciolto i dubbi sulle sue intenzioni, il se il come e il quando. "Non le ho parlato, ma immagino che la sensazione sia che tornerà. Dove e come, singolare, doppio, non lo sappiamo, e se fossi al suo posto, lo nasconderei anch'io", ha detto Djokovic. Williams non gareggia dal terzo turno agli US Open del 2022; a gennaio non ha escluso il ritorno dichiarando al programma "Today" della NBC "Non è un sì o un no. Non lo so, vedrò solo cosa succede". Djokovic ha detto che i giocatori erano entusiasti all'idea.

"Tutti sono emozionati, ed è sicuramente qualcosa di molto atteso", ha detto, suggerendo che Serena potrebbe tornare a Wimbledon, dove è sette volte campionessa di singolare. "Scelgo anche quello, così come il suo ritorno", ha detto. "Non lo so. Penso che potrebbe giocare un torneo di doppio o due con Venus. Sarebbe bello vederlo, solo dal mio punto di vista e da quello degli appassionati di tennis, di sicuro. È una delle atlete più grandi, davvero. Sarebbe fantastico riaverla". Djokovic ha ovviamente parlato anche delle sue prospettive a Indian Wells. Agli Aus Open, arrivando in finale, "ho dimostrato a me stesso e agli altri che posso ancora competere ai massimi livelli e battere questi ragazzi", riferendosi alla vittoria su Sinner. "Quindi la mia logica è: perché non continuare finché ho la passione, il talento, la qualità e anche la motivazione per farlo? Ci sono obiettivi e traguardi che sono sempre lì". 

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:23
Tennis, Djokovic aspetta Serena Williams: "Ho la sensazione che torni"
11:07
MotoGP, il nuovo videogioco ufficiale in arrivo il 26 aprile
10:45
Baseball, "eBaseball: PRO SPIRIT” arriva su PlayStation 5 e Steam
09:44
Nba: cadono i Knicks, Charlotte travolge Boston
09:33
Tennis, Berrettini sconfigge anche i crampi: "Ho lottato duramente"