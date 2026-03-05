Tennis, Djokovic aspetta Serena Williams: "Ho la sensazione che torni"

"Tutti sono emozionati, ed è sicuramente qualcosa di molto atteso", ha detto, suggerendo che Serena potrebbe tornare a Wimbledon, dove è sette volte campionessa di singolare. "Scelgo anche quello, così come il suo ritorno", ha detto. "Non lo so. Penso che potrebbe giocare un torneo di doppio o due con Venus. Sarebbe bello vederlo, solo dal mio punto di vista e da quello degli appassionati di tennis, di sicuro. È una delle atlete più grandi, davvero. Sarebbe fantastico riaverla". Djokovic ha ovviamente parlato anche delle sue prospettive a Indian Wells. Agli Aus Open, arrivando in finale, "ho dimostrato a me stesso e agli altri che posso ancora competere ai massimi livelli e battere questi ragazzi", riferendosi alla vittoria su Sinner. "Quindi la mia logica è: perché non continuare finché ho la passione, il talento, la qualità e anche la motivazione per farlo? Ci sono obiettivi e traguardi che sono sempre lì".