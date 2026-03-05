Hamilton ci crede: "L'obiettivo è vincere"

"L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle. Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi. Siamo attenti, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare e che ci attendono enormi sfide con le nuove regole e i nuovi regolamenti".

Le parole di Hamilton accendono il sogno dei tifosi Ferrari. Un 2025 da dimenticare, quello di Sir Lewis, che si è presentato a Melbourne più carico che mai.

"È molto diverso dal primo anno e la sensazione è molto più piacevole, avendo trascorso un anno nel team, comprendendone la cultura, i modi, trovando modi di lavorare insieme. Penso che ora siamo in un buon momento come squadra e oggi mi sento molto a mio agio con il team. Quindi sì, sono molto più felice".

