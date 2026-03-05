SOGNO ROSSO

Hamilton ci crede: "L'obiettivo è vincere"

Leclerc predica calma, Lewis sogna il primo successo in Ferrari

di Lorenzo Candotti
05 Mar 2026 - 17:08
"L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle. Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi. Siamo attenti, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare e che ci attendono enormi sfide con le nuove regole e i nuovi regolamenti".
Le parole di Hamilton accendono il sogno dei tifosi Ferrari. Un 2025 da dimenticare, quello di Sir Lewis, che si è presentato a Melbourne più carico che mai. 
"È molto diverso dal primo anno e la sensazione è molto più piacevole, avendo trascorso un anno nel team, comprendendone la cultura, i modi, trovando modi di lavorare insieme. Penso che ora siamo in un buon momento come squadra e oggi mi sento molto a mio agio con il team. Quindi sì, sono molto più felice". 

Prudenza, questa la linea scelta da Charles Leclerc, forse ancora scottato dalla scorsa stagione. Il monegasco a Milano, in mezzo ai tifosi, aveva dichiarato che la Ferrari avrebbe puntato al doppio titolo, non serve ricordare come è andata a finire.
"Nei test abbiamo potuto imparare molto sulla SF-26, ora non ci resta che scoprire dove siamo esattamente rispetto agli avversari, credo che la Mercedes abbia nascosto un po' del suo potenziale. Qua già tutti praticamente avranno delle auto completamente nuove, in ogni caso il 2026 sarà una battaglia di sviluppi perché al primo anno di un regolamento nuovo è sempre così. Siamo consapevoli di aver lavorato bene fino a ora e adesso vedremo qual è il nostro potenziale".

