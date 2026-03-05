Como, Fabregas e la rivelazione sul futuro di Ramon

Jacobo Ramon sta impressionando tutti in questa prima stagione. Il giovane difensore spagnolo è un'altra fruttuosa operazione sull'asse Como-Real Madrid. Ramon è arrivato sul lago con la stessa formula del fantasista argentino: i Blancos infatti si sono riservati la possibilità di riportare a casa il centrale cresciuto nella loro cantera. Cesc Fabregas ha parlato così di lui: "Per il nostro gioco era perfetto. L'unico dubbio che avevamo un po' era di competere nel calcio italiano, come si sarebbe adattato, in un calcio fatto di duelli. Ha alzato molto il livello, con la palla non mi sorprende, sapevo che era questo tipo di giocatore però ci sono dei giocatori che ti sorprendono un po' in un contesto o in un altro. Però è diverso, ci sono alcuni giocatori che sono fatti di un'altra pasta". Poi il tecnico spagnolo rivela: "Se rimarrà da noi anche l'anno prossimo? Sì".