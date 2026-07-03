Hamilton accende Silverstone, è già sfida Ferrari-Mercedes
Il leader iridato Antonelli in scia a sir Lewis, le Rosse e le Frecce d'Argento monopolizzano il vertice della classificadi Stefano Gatti
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Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone staccando il miglior tempo nel primo ed unico turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il sette volte iridato blocca il cronometro sul tempo di un minuto, 29 secondi e 260 millesimi che lo candida di diritto alla pole nella qualifica Sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo (599) al compagno di squadra Charles Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes George Russell: il vincitore del recente GP d'Austria sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra.
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A chiudere la top five è Oscar Piastri al volante della migliore delle McLaren in versione grafica vintage anni Sessanta, ma il ritardo dell'australiano è di 887 millesimi. Alle sue spalle c'è Max Verstappen (+0.980), che precede il campione in carica Lando Norris, il cui ritardo è di 28 millesimi superiore al secondo pieno. Top ten nell'ordine dalla settima alla decima casella del ranking per Isack Hadjar (Red Bull), per Nico Hulkenberg (Audi) che un ano fa a Silverstone è salito per la prima volta nella sua carriera sul podio di un GP (terezo dietro alle McLaren di Norris e Piastri) e per Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls.