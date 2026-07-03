Hamilton accende Silverstone, è già sfida Ferrari-Mercedes

A chiudere la top five è Oscar Piastri al volante della migliore delle McLaren in versione grafica vintage anni Sessanta, ma il ritardo dell'australiano è di 887 millesimi. Alle sue spalle c'è Max Verstappen (+0.980), che precede il campione in carica Lando Norris, il cui ritardo è di 28 millesimi superiore al secondo pieno. Top ten nell'ordine dalla settima alla decima casella del ranking per Isack Hadjar (Red Bull), per Nico Hulkenberg (Audi) che un ano fa a Silverstone è salito per la prima volta nella sua carriera sul podio di un GP (terezo dietro alle McLaren di Norris e Piastri) e per Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls.