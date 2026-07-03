PROVE LIBERE 1

Hamilton accende Silverstone, è già sfida Ferrari-Mercedes

Il leader iridato Antonelli in scia a sir Lewis, le Rosse e le Frecce d'Argento monopolizzano il vertice della classifica

di Stefano Gatti
03 Lug 2026 - 14:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone staccando il miglior tempo nel primo ed unico turno di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il sette volte iridato blocca il cronometro sul tempo di un minuto, 29 secondi e 260 millesimi che lo candida di diritto alla pole nella qualifica Sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli e quasi il triplo (599) al compagno di squadra Charles Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes George Russell: il vincitore del recente GP d'Austria sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra.

© Getty Images

© Getty Images

A chiudere la top five è Oscar Piastri al volante della migliore delle McLaren in versione grafica vintage anni Sessanta, ma il ritardo dell'australiano è di 887 millesimi. Alle sue spalle c'è Max Verstappen (+0.980), che precede il campione in carica Lando Norris, il cui ritardo è di 28 millesimi superiore al secondo pieno. Top ten nell'ordine dalla settima alla decima casella del ranking per Isack Hadjar (Red Bull), per Nico Hulkenberg (Audi) che un ano fa a Silverstone è salito per la prima volta nella sua carriera sul podio di un GP (terezo dietro alle McLaren di Norris e Piastri) e per Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls.

formula 1
f1
gp inghilterra
silverstone
prove libere 1
hamilton
sfida
ferrari
mercedes

Ultimi video

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

I più visti di Formula 1

Hamilton schiva le pressioni del GP di casa: "Tanti tifosi? Una spinta per colmare il distacco"

Livrea storica per la McLaren a Silverstone, Williams in versione Union Jack

Da Silverstone all'Hungaroring: Ferrari, ultima chiamata per il titolo

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

Hamilton e la ricetta per Silverstone: "Dobbiamo trovare più continuità"

Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, Antonelli chiude la seconda fila

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:48
Hamilton accende Silverstone, è già sfida Ferrari-Mercedes
Trevoh Chalobah
14:41
Chalobah, un campione del mondo che sa già come segnare... alla Juve
Benjamin Pavard
14:39
Inter, mandato a vendere per Asllani e Pavard: l'Arabia possibile destinazione
Var ai Mondiali 2026
14:36
Cesari e il caso Gvardiol: "L'ennesima super tecnologia applicata al calcio"
La rivincita di Camarda
14:36
La rivincita di Camarda