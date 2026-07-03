La notte di CR7: il "presentimento" sul rigore e il "bismillah" sussurrato

Cristiano Ronaldo è stato ancora una volta protagonista nella vittoria del Portogallo, che ha rimontato battendo la Croazia per 2-1 e assicurandosi così la qualificazione agli ottavi dei Mondiali. Tuttavia, la partita non è stata segnata solo dalla rimonta all’ultimo respiro della squadra portoghese, ma anche dalle parole e dal gesto del capitano del Portogallo durante e al termine dell’incontro.
CR7 ha detto bismillah?
Il calcio di rigore trasformato al 70' da Cristiano Ronaldo contro la Croazia ha scatenato un acceso dibattito globale sul web a causa di un video virale incentrato sul labiale dell'attaccante, nel quale molti hanno voluto leggere la ripetizione della formula islamica "Bismillah" (nel nome di Dio) come rito propiziatorio prima di spiazzare Livakovic. I tifosi portoghesi invece sono certi che il capitano abbia in realtà pronunciato "vais marcar" (segnerai) per gestire la forte pressione del momento.
In ogni caso nessuna conversione all'Islam: se anche il bismillah fosse confermato, l'episodio testimonierebbe più che altro la totale immersione e il profondo rispetto mostrato dal cinque volte Pallone d'Oro verso la cultura araba fin dal suo trasferimento all'Al Nassr nel 2023.
Il presentimento
Oltre a dedicare un'emozionante esultanza a Diogo Jota, Ronaldo ha rivelato che, poche ore prima della partita, aveva avuto il presentimento che sarebbe stato protagonista dal dischetto: “Questo pomeriggio ho avuto il presentimento che ci sarebbe stato un rigore. Ero già pronto da un po’ perché sentivo che sarebbe successo. È difficile, non mentirò, il battito accelera molto, ma ho cercato di fidarmi del mio istinto e di credere che avrei segnato. È andato tutto bene, è stato anche un sollievo emotivo per tutti noi, perché dopo il gol abbiamo sentito che potevamo vincere la partita. Sono molto felice, ovviamente”, ha dichiarato a CazéTV.
L'omaggio a Diogo Jota
Il numero 7 ha anche parlato poi del significato speciale che ha avuto l’omaggio dello spogliatoio a Diogo Jota, scomparso esattamente un anno fa: “Sapevamo già prima della partita che sarebbe stato un momento speciale per Jota. Ne abbiamo parlato. Le coincidenze della vita sono incredibili. Sono rimasto stupito da tutto ciò che è successo oggi. Questo ha significato moltissimo per noi. Non solo perché abbiamo vinto, ma per il modo in cui è successo”, ha detto il capitano portoghese a Fox Sports.
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