Hamilton e la ricetta per Silverstone: "Dobbiamo trovare più continuità"

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente sportivo, nel motorsport non esistono bacchette magiche: tutto nasce da tanti piccoli passi, costruiti attraverso mesi di duro lavoro, impegno e fiducia da parte di tutte le persone coinvolte, ed è esattamente quello che sto vedendo in Ferrari. Sono orgoglioso di questa squadra e del percorso che stiamo facendo insieme. Ho trovato un gruppo di persone determinate, instancabili e capaci di lavorare davvero come una squadra, e questo mi dà grande fiducia. Tutti a Maranello lavorano senza sosta, così come tra una gara e l'altra. Ora si tratta di continuare a costruire, trovare sempre maggiore continuità e riuscire a sfruttare al massimo ogni singolo weekend di gara".