Hamilton e la ricetta per Silverstone: "Dobbiamo trovare più continuità"
Il sette volte iridato non vede l'ora di tuffarsi nella magica atmosfera del Gran Premio di casadi Stefano Gatti
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Vincitore del Gran Premio di Barcellona-Catalogna ma poi solo quinto lo scorso weekend in Austria, Lewis Hamilton scommette su Silverstone per rilanciare le sue chances iridate dopo il controsorpasso compiuto ai suoi danni domenica 28 giugno a Spielberg. Sir Lewis è il primatista assoluto di vittorie a Silverstone: la prima nel 2008 con la McLaren-Mercedes, le altre otto con le Frecce d'Argento: sette tra il 2014 e il 2021 (con il solo intermezzo del successo di Sebastian Vettel con la Ferrari nel 2018), la nona e ultima nel 2024. Oltre che dal suo straordinario score, il quarantunenne campione from Stevenage è legato storico tracciato del Northamptonshire da un rapporto di solo amore nei confronti della pista, del pubblico di casa e di un'atmosfera che teme pochi rivali nel calendario iridato. Ecco le sue riflessioni alla pagina web del Cavallino Rampante
"Non esiste un altro luogo come Silverstone. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario e quei tratti da alta velocità, soprattutto Maggotts, Becketts e Copse, rappresentano una vera sfida perché si affrontano a velocità elevatissime, con la vettura a pieno carico aerodinamico. Pochissimi circuiti riescono a metterti alla prova quanto questo, ma non è solo questo. Più di ogni altra cosa, c’è l'atmosfera: il sostegno dei tifosi è sempre straordinario e quando sei in pista riesci davvero a percepire tutta quella energia: aggiunge qualcosa di unico all'intera esperienza. Quella di Silverstone è sempre una delle gare più belle della stagione. C'è qualcosa di davvero speciale nel correre in casa, sul circuito che guardavo da bambino, davanti alla mia famiglia, ai miei amici e ai tifosi che mi sostengono da così tanti anni.
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È stato bellissimo vedere quanto questo evento sia cresciuto nel tempo. Non è solo una questione di numeri, ma anche di varietà del pubblico. Vedi tifosi di tutte le età e si percepisce davvero un'atmosfera da grande evento per tutta la famiglia. Dal momento in cui esci dal garage senti l'energia, vedi le bandiere, ascolti il rumore del pubblico: tutto questo crea un'atmosfera incredibile e ti dà immediatamente una carica in più. Quel sostegno significa tantissimo per me e rappresenta sicuramente una motivazione aggiuntiva. I tifosi hanno avuto un ruolo fondamentale nei successi che ho ottenuto qui nel corso degli anni.
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Per quanto riguarda l'aspetto strettamente sportivo, nel motorsport non esistono bacchette magiche: tutto nasce da tanti piccoli passi, costruiti attraverso mesi di duro lavoro, impegno e fiducia da parte di tutte le persone coinvolte, ed è esattamente quello che sto vedendo in Ferrari. Sono orgoglioso di questa squadra e del percorso che stiamo facendo insieme. Ho trovato un gruppo di persone determinate, instancabili e capaci di lavorare davvero come una squadra, e questo mi dà grande fiducia. Tutti a Maranello lavorano senza sosta, così come tra una gara e l'altra. Ora si tratta di continuare a costruire, trovare sempre maggiore continuità e riuscire a sfruttare al massimo ogni singolo weekend di gara".
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Alle parole del sette volte campione del mondo fanno eco quelle del Team Principal Frederic Vasseur:
"Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all'Austria. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza. Come al solito con il formato Sprint avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito con il piede giusto. Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un'atmosfera straordinaria e non vediamo l'ora di tornare in pista".
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A pochi giorni di distanza dal Gran Premio d'Austria, la Formula 1 si sposta a Silverstone per uno degli appuntamenti più iconici del calendario, il Gran Premio di Gran Bretagna. Si tratta della nona prova della stagione e del quarto weekend con formato Sprint del 2026. Fu proprio qui, il 13 maggio 1950, che si disputò la prima gara valida per il Campionato del Mondo di Formula 1 e fu sempre a Silverstone che, appena un anno più tardi, la Scuderia Ferrari conquistò la sua prima vittoria iridata grazie a José Froilán González al volante della 375 F1. Quella di Silverstone è anche la gara di casa di Lewis Hamilton, che vi ha preso parte in venti occasioni, includendo pure il Gran Premio del 70° Anniversario disputato sul circuito del Northamptonshire nel 2020, conquistando ben nove vittorie.
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La pista
Ricavato nell'area di un ex aeroporto militare della Royal Air Force, il circuito misura 5891 metri ed è composto da diciotto curve. È considerato uno dei tracciati più spettacolari e impegnativi dell'intero calendario grazie alle sue lunghe sequenze da alta velocità. Le elevate velocità medie e i numerosi curvoni impongono un compromesso molto delicato tra carico ed efficienza, mentre le gomme sono sottoposte a carichi laterali tra i più elevati della stagione. La loro gestione, soprattutto nelle condizioni spesso variabili tipiche della Gran Bretagna, rappresenta tradizionalmente uno degli aspetti decisivi del weekend. Il tratto più iconico è senza dubbio quello formato da Maggots, Becketts e Chapel, che richiede precisione, stabilità e grande confidenza nella guida.
Sprint weekend
Silverstone ospita il quarto weekend Sprint della stagione, un formato che riduce sensibilmente il tempo a disposizione delle squadre per trovare il miglior assetto. Su un circuito così impegnativo, riuscire a interpretare correttamente la vettura fin dai primi chilometri sarà particolarmente importante.
Programma
Venerdì 3 luglio è in programma l'unica sessione di prove libere, alle 13.30 seguita alle 17.30 dalla Sprint Qualifying. Sabato 4 luglio la gara Sprint, sulla distanza di diciassette giri scatterà alla una italiana, mentre le qualifiche del Gran Premio sono in programma alle 17.00. Domenica 5 luglio il semaforo rosso del Gran Premio d'Inghilterra si spegnerà alle 16.00. La nona tappa iridata si svolgerà sulla distanza di 52 giri.