Inchiesta escort: Bastoni non si presenta dai pm, sentito Calafiori

Non si è presentato davanti ai pm di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il giocatore, tramite il suo legale Salvatore Scuto, ha fatto sapere alla pm Rosaria Stagnaro e all'aggiunta Bruna Albertini la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere e quindi di non volersi presentare per rispondere alle domande. È stato invece sentito questa mattina, in un ufficio distaccato della procura di Milano, il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori, convocato come testimone. Il calciatore ha 'dribblato' i tanti giornalisti alla ricerca del luogo dell'interrogatorio. La vicenda riguarda l'inchiesta sull'agenzia di organizzazione eventi che, secondo l'accusa, avrebbe offerto giovani escort a persone facoltose, in particolare calciatori di serie A, per serate 'tutto incluso'. Oltre a Calafiori, giovedì sono stati ascoltati anche Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Tutti e tre i calciatori sentiti come testimoni non sono indagati. Nei prossimi giorni altri calciatori potrebbero essere convocati dai magistrati per rendere testimonianza.