Inchiesta escort: Bastoni non si presenta dai pm, sentito Calafiori

03 Lug 2026 - 15:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Non si è presentato davanti ai pm di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il giocatore, tramite il suo legale Salvatore Scuto, ha fatto sapere alla pm Rosaria Stagnaro e all'aggiunta Bruna Albertini la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere e quindi di non volersi presentare per rispondere alle domande. È stato invece sentito questa mattina, in un ufficio distaccato della procura di Milano, il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori, convocato come testimone. Il calciatore ha 'dribblato' i tanti giornalisti alla ricerca del luogo dell'interrogatorio. La vicenda riguarda l'inchiesta sull'agenzia di organizzazione eventi che, secondo l'accusa, avrebbe offerto giovani escort a persone facoltose, in particolare calciatori di serie A, per serate 'tutto incluso'. Oltre a Calafiori, giovedì sono stati ascoltati anche Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Tutti e tre i calciatori sentiti come testimoni non sono indagati. Nei prossimi giorni altri calciatori potrebbero essere convocati dai magistrati per rendere testimonianza.

Ultimi video

01:37
Il muro di Bastoni

Il muro di Bastoni

04:49
DICH BEBE VIO SU PREMIO MENARINI PER SITO 2/7 DICH

Bebe Vio a cuore aperto: "Los Angeles? Io ci credo!"

01:34
La rivincita di Camarda

La rivincita di Camarda

01:57
L'Italia dei Maldini

L'Italia dei Maldini

01:32
Roma, tempo di rinnovi

Roma, tempo di rinnovi

02:01
La giovin Signora

La giovin Signora

01:33
Gila piace a tanti

Gila piace a tanti

01:59
Il Napoli di Allegri

Il Napoli di Allegri

01:13
L'annuncio di AdL

L'annuncio di AdL

00:44
MCH MANIFESTAZIONE TIFOSI LAZIO CONTRO LOTITO PER SITO 2/7 MCH

Lazio, le immagini della protesta di 20.000 tifosi contro Lotito

01:12
RULLO CALCIOMERCATO DEF

Leao si allontana dal Milan e Tonali va al Tottenham: tutto il calciomercato in 90"

00:34
DICH ZOLA SU PALESTRA PER SITO 2/7 DICH

Zola e il "caso" Palestra: "Ora purtroppo tutti vogliono andare in Premier…"

01:44
DICH ZOLA SU NAZIONALE PER SITO 2/7 DICH

Zola e la Nazionale: "Maldini? Speriamo, uno così può solo fare bene"

01:28
DICH PALTRINIERI SU EUROPEI PER SITO 2/7 DICH

Paltrinieri si lancia verso gli Europei: "Sto bene e ora la Senna la conosco…"

00:42
DICH MILITO SU MESSI E LAUTARO PER SITO 2/7 DICH

Milito: "Messi non mi stupisce, Lautaro Martinez è un grande"

01:37
Il muro di Bastoni

Il muro di Bastoni

I più visti di Calcio

Juve, Spalletti è pronto

Juve, Spalletti è pronto

Il muro di Bastoni

Il muro di Bastoni

DICH ZOLA SU PALESTRA PER SITO 2/7 DICH

Zola e il "caso" Palestra: "Ora purtroppo tutti vogliono andare in Premier…"

DICH MALAGO SUL NOME DEL DT DICH

Malagò: "La scelta del ct avverrà solo dopo aver chiuso il direttore tecnico""

DICH MALAGO "SERVE UNA SETTIMANA" DICH

Malagò: "Penso che nell'arco di una settimana possa essere tutto definito"

DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:55
Pedraza: "Lazio grande club, obiettivo è vincere trofeo per dare gioia ai tifosi"
15:32
Inchiesta escort: Bastoni non si presenta dai pm, sentito Calafiori
15:32
Euro 2032, Malagò: "Entro il 31 luglio risposte certe da stadi dossier, presto vedrò Ceferin"
13:02
"Con Lotito risultato garantito". Il presidente della Lazio: "Clima che non rende merito a ciò che ho fatto"
11:39
Thuram e lo striscione anti-Milan alla festa scudetto: multa di 5.000 euro al francese e all'Inter