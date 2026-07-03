Gran Bretagna, pub aperti in Gb fino all'alba: la polizia irritata col governo

È di aperta irritazione la risposta dei vertici della polizia britannica al decreto annunciato ieri sera a sorpresa dal governo del premier dimissionario Keir Starmer per consentire l'apertura prolungata fino alle 5 del mattino di lunedì prossimo di tutti i pub e bar d'oltre Manica in occasione dell'ottavo di finale dei Mondiali di calcio che domenica 5 vedrà l'Inghilterra affrontare il Messico a partire dalle 22 ora di Greenwich. Il National Police Chiefs' Council del Regno ha criticato la tempistica ravvicinata della decisione e il fatto che le forze di polizia non siano state pre-allertate o consultate con un minimo di anticipo. Ha inoltre espresso preoccupazione per l'ordine pubblico, sottolineando i rischi legati a un consumo eccessivo di alcolici, che in base al decreto governativo ad hoc potranno pure essere serviti eccezionalmente oltre i limiti di orario soliti: fino all'1 di notte. Non è mancato infine un appello ai tifosi a bere "entro limiti ragionevoli", in caso sia di festeggiamento sia d'ipotetica delusione. L'allentamento delle tassative norme abituali sulle chiusure è stato giustificato da Starmer - premier impopolare impegnato a cercare di lasciare qualche buon ricordo prima della sua uscita definitiva di scena da Downing Street, prevista fra un paio di settimane - come un omaggio a un evento sportivo "eccezionale". A beneficio dei tanti tifosi inglesi, che sono soliti raccogliersi nei pub per la visione collettiva di partite di questa importanza, e degli stessi gestori dei locali, che da anni lamentano situazioni di crisi e di difficoltà. Le organizzazioni di categoria di questi ultimi, a differenza dei capi della polizia, hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa.