F1, Hamilton prima di Silverstone: "Tanti tifosi? Nessuna pressione"

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È in arrivo una delle tappe più attese del Mondiale 2026 di Formula 1: Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna. Lo è principalmente per i due piloti di casa: Lewis Hamilton e Lando Norris.
"Tanti tifosi? Nessuna pressione, ma una spinta per fare bene", le parole del Ferrarista. Il campione in carica: "Correre qui dopo aver vinto il Mondiale è una figata. Il pubblico può trasformare il possibile in impossibile, ma bisogna essere realisti".
L'Inghilterra al centro dello sport: tra Wimbledon e nazionale agli ottavi del Mondiale di calcio, ecco che anche la Formula 1 è protagonista con il Gran Premio di Silverstone. In conferenza stampa di presentazione del weekend in Gran Bretagna ci sono i due idoli di casa: Lewis Hamilton e Lando Norris. "Il mio legame con Silverstone dura 20 anni - dice il pilota della Ferrari - ed è profondo. Avere il record di spettatori qui durante Wimbledon e con l'Inghilterra così avanti ai Mondiali è fenomenale. Non c'è pressione visto quanta gente c'è, ma solo tanto piacere: vederne così tanti dà spinta e spero mi aiutino a colmare il distacco dagli altri".
Spazio, però, anche alle questioni tecniche, con il Cavallino Rampante tornato "sulla Terra" dopo un appuntamento, quello di Spielberg, non così esaltante: "In Austria abbiamo perso tanto sul rettilineo ed è un problema da risolvere, perché ce ne sono di importanti qui. Gli ingegneri mi hanno fatto tante domande su Silverstone, spero di averli indirizzati sulla strada giusta. Non penso al trofeo, ma a fare tutto nel miglior modo possibile".
L'altro grande atteso in terra britannica oltre a Sir Lewis è Lando Norris, che tra l'altro si presenta a Silverstone da detentore del mondiale: "Correre in casa da campione in carica è una figata, ogni anno è bello davanti al proprio pubblico, amici e famiglia. Dopo aver vinto il titolo non sento la pressione di vincere, ma l'obiettivo resta quello. In Austria non è andata peggio di Barcellona, ma non so che risultato attendermi qui". E sulle possibilità di vittoria non si sbilancia: "Se volete il titolone e sono obbligato a dire che i tifosi possono trasformare il possibile in impossibile lo dico, ma bisogna essere realisti pur essendo Silverstone la pista di casa".
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