F1, Hamilton prima di Silverstone: "Tanti tifosi? Nessuna pressione"

L'altro grande atteso in terra britannica oltre a Sir Lewis è Lando Norris, che tra l'altro si presenta a Silverstone da detentore del mondiale: "Correre in casa da campione in carica è una figata, ogni anno è bello davanti al proprio pubblico, amici e famiglia. Dopo aver vinto il titolo non sento la pressione di vincere, ma l'obiettivo resta quello. In Austria non è andata peggio di Barcellona, ma non so che risultato attendermi qui". E sulle possibilità di vittoria non si sbilancia: "Se volete il titolone e sono obbligato a dire che i tifosi possono trasformare il possibile in impossibile lo dico, ma bisogna essere realisti pur essendo Silverstone la pista di casa".