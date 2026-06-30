Da Silverstone all'Hungaroring: Ferrari, ultima chiamata per il titolo

Unico pilota (tra gli avversari di Antonelli e Russell) già in tripla cifra nel punteggio iridato e ancora in scia alle Frecce d'Argento (almeno a quella del suo connazionale), Hamilton sogna la decima vittoria a Silverstone, tracciato sul quale la storia del Campionato del Mondo ha avuto inizio ormai settantasei anni fa. E se il sette volte iridato è il primatista assoluto di successi, non è da meno la Ferrari, che sulla pista ricavata dallo storico ex aeroporto militare ha vinto più di tutti: diciotto affermazioni contro le quindici vittorie targate Mercedes e la dieci a testa di Williams e Mercedes: otto con lo stesso Hamilton, una con Nico Rosberg nel 2013 e una con Stirling Moss nel lontano 1955 con Stirling Moss ad Aintree.