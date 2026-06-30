Da Silverstone all'Hungaroring: Ferrari, ultima chiamata per il titolo
Prende il via nel weekend in Inghilterra un mese di luglio incandescente nella sfida iridatadi Stefano Gatti
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Inghilterra, Belgio, Ungheria. Luglio si candida - come spesso avvenuto nel Mondiale - a fare da spartiacque delle ambizioni iridate. Tre Gran Premi - quelli che portano alla pausa estiva - già decisivi in una corsa al titolo che la Ferrari sembrava aver riaperto con la prima vittoria in rosso di Lewis Hamilton a Barcellona ma che l'esito del recente Gran Premio d'Austria ha apparentemente ristretto ad una sfida tra i due piloti della Mercedes. È stato proprio sir Lewis a sottolinearlo pochi minuti dopo aver chiuso al quinto posto l'ottavo appuntamento del calendario: la Scuderia è destinata a soffrire a Silverstone (dove si corre anche la gara Sprint) e a Spa-Francorchamps, con la prossima chiara chance di vittoria a fine mese all'Hungaroring, tracciato più adatto ad una SF-26 agilissima nel misto (come riconosciuto dalla sua concorrenza) ma in debito di cavalli su tracciati ad altissima velocità come quelli che ospitano l'imminente Gran Premio d'Inghilterra e quello del Belgio di metà mese.
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Unico pilota (tra gli avversari di Antonelli e Russell) già in tripla cifra nel punteggio iridato e ancora in scia alle Frecce d'Argento (almeno a quella del suo connazionale), Hamilton sogna la decima vittoria a Silverstone, tracciato sul quale la storia del Campionato del Mondo ha avuto inizio ormai settantasei anni fa. E se il sette volte iridato è il primatista assoluto di successi, non è da meno la Ferrari, che sulla pista ricavata dallo storico ex aeroporto militare ha vinto più di tutti: diciotto affermazioni contro le quindici vittorie targate Mercedes e la dieci a testa di Williams e Mercedes: otto con lo stesso Hamilton, una con Nico Rosberg nel 2013 e una con Stirling Moss nel lontano 1955 con Stirling Moss ad Aintree.
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Come e forse più della Ferrari, al bersaglio grosso puntano a Silverstone McLaren e Red Bull che in Austria hanno preceduto la Ferrari su traguardo e che - grazie alle power unit Mercedes e Ford - hanno la possibilità di sfidare la Mercedes. Il team papaya ha fatto doppietta un anno fa con Norris e Piastri, mentre Max Verstappen punta a fare alla sua terza vittoria a Silverstone dopo quella del 2023 e quella di tre anni prima nel Gran Premio del 70esimo anniversario del Mondiale che - in piena pandemia - seguì di soli sette giorni il classico GP d'Inghilterra.