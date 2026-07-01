Livrea storica per la McLaren a Silverstone, Williams in versione Union Jack

Williams sceglie invece una livrea patriottica, limitandosi però a qualche spruzzata di vernice bianco-rosso-blu sulla parte anteriore della FW48, chiaramente ispirata alla bandiera nazionale. Silverstone d'altra parte è una location particolarmente cara alla squadra fondata da sir Frank che vi ha messo a segno otto successi, tra i quali la sua prima vittoria nel 1979 con Clay Regazzoni e la numero cento, nel 1997 con Jacques Villeneuve. Da allora ad oggi (ventinove anni) il team di Grove ne ha messe a segno solo quattordici.