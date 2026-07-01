FORMULA 1

Livrea storica per la McLaren a Silverstone, Williams in versione Union Jack

Vestito della festa per le due squadre inglesi nella nona tappa del calendario

di Stefano Gatti
01 Lug 2026 - 11:57
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© Atlassian Williams F1 Team

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Williams e McLaren, due tra le squadre più ricche di tradizione e storia, si apprestano a sfoggiare livree speciali per il Gran Premio di casa. A Silverstone il team campione del mondo Costruttori delle due ultime stagioni (dodici vittorie a Silverstone) abbandona la tradizionale colorazione papaya per passare ad un look biancoverde ispirato a quello della prima McLaren da Gran Premio: la M2B con la quale il fondatore Bruce McLaren colse proprio nel Gran Premio d'Inghilterra il primo punto iridato del team

Williams sceglie invece una livrea patriottica, limitandosi però a qualche spruzzata di vernice bianco-rosso-blu sulla parte anteriore della FW48, chiaramente ispirata alla bandiera nazionale. Silverstone d'altra parte è una location particolarmente cara alla squadra fondata da sir Frank che vi ha messo a segno otto successi, tra i quali la sua prima vittoria nel 1979 con Clay Regazzoni e la numero cento, nel 1997 con Jacques Villeneuve. Da allora ad oggi (ventinove anni) il team di Grove ne ha messe a segno solo quattordici.

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